早安世界》考試院人事案僅柯麗鈴未過關 周弘憲許舒翔出任正副院長

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考試院人事同意權案僅柯麗鈴未過關 周弘憲許舒翔出任正副院長

考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期今年8月31日屆滿，總統賴清德提名前考試院副院長周弘憲出任第14屆考試院長、前考選部長許舒翔出任考試院副院長，以及7位考試委員。立法院會17日進行考試院人事同意權案投票，僅考試委員被提名人柯麗鈴獲得57張「不同意票」，未能出任考試委員。未獲同意的遺缺未來是否補提，總統府表示，將視考試院實務運作狀況，再審慎評估後續處理方式。投票過程也出現小插曲，民眾黨立委黃珊珊投錯票釀廢票爭議，黨團決議罰款5萬元，並從12月21日起暫停黃珊珊出席黨團會議2個月。（看完整報導）

113年健保點值撥補至少0.9元 公務預算挹注逾百億

行政院長卓榮泰17日說明健保點值撥補3原則，優先來補助COVID-19及類流感，相較108年同期所增加費用；其次是部分醫療分區整體點值不到0.9元，今年底一定補到0.9元；第3是健保點值0.9元以上分區，依照分區補足不到0.9元的部分，同樣比例加上去。政務委員陳時中說，不論點值是否低於0.9元，全數撥補確保公平性，預估挹注公務預算超過新台幣100億元，醫界樂見有助調整醫護人員薪資結構。（看完整報導）

竹苗等5縣市防10度低溫 19日高山降雪機率增

受到大陸冷氣團影響，18日至20日清晨中部以北及東北部天氣都是偏冷，其他地區早晚冷。這波冷氣團最冷的時間點預計是在19日清晨，中部以北、宜花地區平地低溫約12至14度，南部14、15度；高溫部分，北台灣約15、16度，中南部約22至24度。20日白天冷氣團減弱後氣溫略回升，但下一波氣團21日南下，持續影響至24日清晨。氣象署表示，2波冷氣團都是迎風面降雨為主，若19日水氣及溫度能配合，全台3000公尺以上高山有機會降雪，北台灣2000公尺以上高山也可能有局部降雪。（看完整報導）

經部公告3處斷層地質敏感區 位於台南台東南投

經濟部地礦中心17日公告3案活動斷層地質敏感區，包括位於台南的口宵里斷層，通過楠西區、玉井區及左鎮區；台東的利吉斷層，通過台東縣鹿野鄉、卑南鄉、延平鄉與台東市；南投的初鄉斷層，通過南投縣中寮鄉、集集鎮、鹿谷鄉與竹山鎮。地礦中心表示，地質敏感區為土地開發、防災與保育的重要資料，公告目的是讓社會可因地制宜規劃開發事宜。（看完整報導）

公費流感疫苗開放全民接種 明年元旦起施打至用罄

疾管署17日宣布，自明年1月1日起，公費流感疫苗擴大提供全國年紀逾6個月以上尚未接種的民眾接種，至疫苗用罄為止。疾管署指出，長者及幼兒是感染流感後發生重症和死亡風險最高的族群，流感疫苗雖然無法完全避免感染，但卻是世界衛生組織建議降低重症和死亡最有效的手段，呼籲65歲以上長者、高風險慢性病人、學生及學齡前幼兒等重點族群，盡快在公費流感疫苗開放全民開打前接種疫苗，以儘早獲得保護力。（看完整報導）

國中生也能領文化幣 明年加碼試辦13至15歲每人600點

文化部113年常態化發放文化禮金，16至22歲每人可領取1200點，為讓文化向下扎根，明年除維持原發放，加碼推出13至15歲試辦計畫。文化部長李遠表示，文化幣試辦向下延伸至13歲，是希望培養下一代更具有創造力、人文關懷、文化素養及自我認同。113年文化禮金即將於今年12月31日使用截止，目前尚有24.8萬名符合資格的青年尚未領取。（看完整報導）

萬那杜7.3強震外國大使館1樓被壓平 傷亡人數可能繼續攀升

太平洋島國萬那杜17日發生規模7.3強震，震央在維拉港以西30公里，震源深度57公里。首都維拉港多棟建築物嚴重受損，包括一棟有美國、英國、法國和紐西蘭大使館進駐的大樓，該建築物1樓坍塌被壓平，最高的3層樓還在但已傾斜。警方通報至少一人喪生，多名傷者送醫，但死亡人數可能還會增加，當地居民表示，鎮上很多建築物裡面都有人，「我們經過時看到多具遺體」。（看完整報導）

川普稱俄烏停火有進展 選後首場記者會重點一次看

美國總統當選人川普16日在佛州舉行當選以來首場新聞記者會，華盛頓郵報指出，川普在記者會揚言開除居家工作後不願回辦公室的聯邦雇員，並說考慮讓美國郵政管理局民營化，透露出他上任後在實質施政內容或風格兩方面，都會與拜登政府大相逕庭。這場記者會觸及外交、關稅、內閣人選、TikTok等議題，其中提到在終止俄烏戰爭上已「略見進展」；在TikTok方面則說會「看著辦」。而面臨「不賣就禁」法令的TikTok，執行長16日拜會川普，希望擋下這項新法。（看完整報導）

FBI示警中共意圖編造故事 抹黑美國挺台議員

美國官員透露，聯邦調查局今秋舉行機密簡報會，向幾名美國議員示警，稱由於他們對中國態度強硬並支持台灣，中共正意圖編造故事抹黑他們，並指這些美國議員之所以挺台，是因為他們收受台灣的「賄賂」。美國情報官員和專家指出，自2022年期中選舉以來，中國就開始試圖加劇美國社會的分歧，並打擊北京認為不友善的國會議員候選人，特別是在台灣問題上立場與中共相左的候選人。（看完整報導）

專訪／從蚵仔到無人機 翁章梁主政6年嘉義縣升級蛻變

嘉義縣近年轉變備受各界肯定，除了依舊是台灣農漁業生產重鎮，更鏈結科技產業，不僅爭取到台積電設先進封裝廠，還帶動相關廠商進駐，嘉義縣結合科技與農業，「從蚵仔到無人機」，成功蛻變。主政6年的嘉義縣長翁章梁被問及為何能在短期內展現不同以往風貌？翁章梁表示這是及時掌握機會，創造有利投資環境，加上努力爭取中央政府支持結果。翁章梁致力為地方注入工業科技活力，但沒有忘記在「農工科技大縣」中把「農」擺在前面，積極投入智慧科技農業，也推動各項長照服務以照顧長者，希望「凝聚鄉親微笑」。（看完整報導）

開箱老照片》人氣偶像男團F4

2001年4月，改編自日本暢銷漫畫的偶像劇「流星花園」播出後收視長紅，劇中主角言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天等4人號稱F4跟著一炮而紅，他們順勢組成演唱團體F4，成為炙手可熱的偶像男團，風靡全亞洲，也掀起追星熱潮。7月7日，「流星花園」在西門町舉辦電視原聲帶簽名會，近萬名粉絲蜂擁而至，場面失控，數十人疑因中暑昏倒，主辦單位最後臨時取消活動。2002年12月18日，F4在香港舉辦全亞洲傳媒見面會，魅力無法擋。（看完整報導）

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