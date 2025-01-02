早安世界》柯文哲等4人交保檢抗告成功 高院發回更裁

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柯文哲等4人交保檢抗告成功 高院發回更裁

台北地方法院審理京華城等案，裁定前台北市長、民眾黨主席柯文哲加保新台幣4000萬元，合計7000萬元，沈慶京加保至1億元，應曉薇加保至3000萬元，李文宗加保至2000萬元，均施以電子監控。北檢不服北院就柯文哲等人交保裁定，再度提起抗告。高院認定柯文哲等4人與其他被告或證人的供述未盡相符，顯尚存勾串空間，且有7點相互勾串、滅證情事，1日撤銷原交保裁定，發回更裁。（看完整報導）

柯文哲請辭民眾黨主席 黃國昌代理

民眾黨1日舉行擴大中央委員會議，柯文哲在會中向中央委員請辭黨主席，中央委員會通過推舉立院黨團總召黃國昌為代理黨主席。柯文哲表示，自己不能讓冗長的司法程序模糊焦點、干擾民眾黨發展，他不希望整個黨被拖累，因此正式向中央委員會請辭。但他也說，仍是終身黨員、志工，並盼別因他的去留而掀起「退黨潮」。（看完整報導）

全文／賴總統新年談話：國內政治紛爭需以民主方式解決

總統賴清德1日發表上任後首次新年談話，主題為「以民主厚植國力 迎向世界新局」，談話後接受媒體提問。他指出，政黨競爭是民主一環，國內政治紛爭，必須在憲政體制內依循民主方式解決，才能持續深化民主。針對立院通過的爭議法案，賴總統表示政院有權提出覆議、憲政機關可聲請釋憲，民眾也能透過選舉、罷免、創制、複決等權利，展現主權在民的真諦。兩岸觀光方面，賴總統表示，台灣希望跟中國在對等尊嚴下健康有序交流，中國若有誠意，建議先由台灣台旅會、中國海旅會進行談判。（看完整報導）

北市跨年螢幕播放央視頻道 承辦商道歉、市府將究責

台北市跨年晚會結束後，民眾發現有1幅大螢幕在散場時竟播放中國央視節目，當時現場還有許多民眾聚集。台北市觀光傳播局說明，經與跨年晚會承辦廠商TVBS聯利媒體股份有限公司了解，原因在於螢幕連接投影機廠商協助的備援筆記型電腦，該電腦未關閉YouTube自動輪播功能，意外轉播了非活動的內容，觀傳局將依契約規定處置究責。陸委會表示台北市政府大型晚會播放中共黨媒節目極為不妥，相關單位應負起責任，切實道歉檢討。（看完整報導）

台中跨年煙火炮管鬆脫射偏 落焰傷日籍女童 外包商罰10萬

台中市府舉辦跨年晚會，倒數時刻施放180秒煙火秀，有民眾拍下煙火落焰直撲人群而來，畫面驚險，還有1名日本籍6歲女孩臉疑遭落焰燙傷。台中市消防局初步調查，疑似因施放炮管固定鐵架鬆脫，導致1、2發煙火彈射偏，造成安全距離不足，依違反爆竹煙火管理條例開罰執行單位三立電視外包煙火製造商10萬元罰鍰。（看完整報導）

烏克蘭拒讓俄羅斯天然氣借道 東歐陷困境摩爾多瓦進緊急狀態

烏克蘭與俄羅斯在2019年簽署過境協議，同意俄國經由烏國領土向歐洲輸送天然氣，這份協議於2025元旦到期。由於莫斯科發動入侵，基輔拒絕延長這份協議，俄羅斯天然氣無法借道烏國領土輸往歐洲，已在東歐地區帶來麻煩。摩爾多瓦宣布進入緊急狀態，斯洛伐克則揚言要對基輔採取報復措施。（看完整報導）

韓調查機構：將在1月6日期限內執行尹錫悅逮捕令

韓國總統尹錫悅因於2024年12月初宣布實施戒嚴而遭彈劾且被停職，調查人員1日表示，將在2025年1月6日期限內執行逮捕令，並警告任何試圖阻止逮捕尹錫悅的人都可能面臨起訴。尹錫悅的法律團隊則形容這項逮捕令屬於「違法且無效」，矢言聲請禁制令使逮捕令無效。（看完整報導）

羅馬尼亞保加利亞等待13年 正式成為申根區成員

東歐國家羅馬尼亞和保加利亞等待13年，終於在2025年1月1日正式成為申根區成員國，將這個無邊界管制區域的成員國數量擴增至29個。申根區於1985年創立，現將包含歐盟27個成員國中的25國，再加上瑞士、挪威、冰島和列支敦斯登，區域總人口超過4億人。（看完整報導）

今全台有雨 5日前北部探15度冷氣團6日起南下氣溫再降

氣象署表示，2日會是本週水氣最盛的一天，全台有雨，其中西半部山區、宜蘭有局部較大雨勢；5日前北部低溫約攝氏15度，6日起大陸冷氣團南下，氣溫再降1、2度。這波冷空氣將持續至10日，但水氣少、各地偏乾冷，各地為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。（看完整報導）

英國雜誌公布亞洲最佳8旅行地 台南第4台灣唯一上榜

英國知名文化雜誌Time Out公布2025年8個「亞洲最佳旅行地」，台南躍上榜單，成為此次台灣唯一上榜城市。Time Out在文中介紹台南為「台灣最古老的城市與最初的首都」，也指出台南為「全台的美食之都」，是南部一顆充滿歷史氣息的溫暖寶石，不僅擁有豐富歷史與多元文化，還融合前衛藝術、時髦酒吧，以及令人垂涎多樣美食。（看完整報導）

開箱老照片》影星唐寶雲與畫家戚維義越洋電話訂婚

唐寶雲是中影的招牌明星，1962年以出道作電影「颱風」拿下第一屆金馬獎最佳女配角獎。1964年演出「養鴨人家」後大受歡迎，獲得「養鴨公主」稱號，更是瓊瑤第一部電影「婉君表妹」的女主角。唐寶雲在演藝事業巔峰之際選擇步入婚姻，嫁給她初中時的英文老師、畫家戚維義。1966年1月2日，兩人於台北南昌街的公賣局禮堂舉行越洋電話訂婚儀式，由中影總經理龔弘擔任見證人。（看完整報導）

Podcast》假扮路人、隱藏口音 中國言論空間緊縮下記者的應對之道

中國政府自2022年白紙運動以來，對言論自由的控制日趨高壓，採「原子化」的方式，深入每個細節管理。當事故發生時，地方政府會迅速封鎖消息直到人潮散去才對外通報，不僅讓記者採訪的內容更單薄，也壓縮了民眾「知」的權利。在這樣的環境下，記者們發展出了一套因應對策，本集節目我們邀請中央社記者呂佳蓉與聽眾分享，中國近年對言論自由管控的程度，台灣記者在中國採訪的優勢與劣勢及當前中國社會的真實狀況。收聽本集特派談新事，帶您更了解中國大小事。（收聽Podcast）

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