強烈大陸冷氣團13日減弱氣溫回升 15日又一波南下影響3天

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）中央氣象署今晚預報，明天及12日強烈大陸冷氣團籠罩台灣，各地早晚仍寒冷，13日白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫回升；不過，15日又有一波大陸冷氣團南下，將影響到17日。

氣象署說，明天及12日強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚也寒冷；11日桃園以北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，南部地區也有零星短暫雨，其他地區為多雲，12日各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

氣象署說，13日清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，日夜溫差大，14日清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷；各地大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

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氣象署預測，15日大陸冷氣團南下，北部及東北部地區天氣轉冷，其他地區早晚也冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，南方雲系北移，南部地區及中部山區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。

16日、17日大陸冷氣團影響，北部及東北部地區天氣偏冷，其他地區早晚也冷；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為晴到多雲。（編輯：陳政偉）1140110