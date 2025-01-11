12縣市低溫特報 清晨新北石碇、苗栗大河皆8.3度

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署持續發布12縣市低溫特報燈號，低溫探10度以下，氣象署觀測，清晨台灣本島平地最低溫是新北石碇及苗栗大河，都是攝氏8.3度。

氣象署觀測，清晨台灣本島除新北石碇與苗栗大河外，氣溫在10度以下的還有新北五股9.2度，外島為馬祖南竿5.6度、北竿6.7度、東引6.8度、東莒7.4度，金門7.3度。

氣象署發布低溫橙色燈號（非常寒冷）區域包括：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣，有持續10度左右或以下氣溫的機率。

低溫黃色燈號（寒冷）區域，包括：台中市、南投縣、金門縣，有10度以下氣溫的機率，而連江縣有6度以下氣溫的機率（連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度）。

氣象署說，今天中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚也寒冷；清晨西半部及東北部地區低溫多半約11至13度，花蓮、台東約14度，其中在雲林以北、宜蘭地區及金門、馬祖局部10度以下。

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氣象署預報，白天北部及東北部高溫僅14至16度，花東及中南部17至22度；澎湖全天13至16度，金門8至15度，馬祖8至10度；降雨方面，東半部地區、桃園以北、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，南部平地零星短暫雨，其他地區為多雲。

因東北風偏強，今天桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有8至9級強陣風；基隆北海岸、東北部及東部沿海有長浪的機率。（編輯：李亨山）1140111