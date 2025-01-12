早安世界》連3天全台有陽光 14日晚起再一波冷氣團南下
連3天全台有陽光 14日晚起再一波冷氣團南下
中央氣象署預報，今天起仍受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，但直到14日全台都是可見陽光的好天氣，易有輻射冷卻低溫，14日晚間起又有一波大陸冷氣團南下，將影響到17日清晨。（看完整報導）
大陸冷氣團接連報到 元旦至今全台437人非創傷OHCA死亡
大陸冷氣團接連報到，元旦至今短短10多天，全台非創傷OHCA死亡案共437人，10日54人為最多。醫師指出，就臨床經驗來看，急性發作最嚴重的狀況往往是在清晨，也就是氣溫最低、正要從夜晚轉換成白天這段時間，有心血管疾病或相關風險因子的人要特別小心，尤其是年長者。（看完整報導）
美國對印太地區堅定承諾 助台維持自我防衛能力
白宮10日發布「美國對印太地區的堅定承諾」聲明重申，美國支持台灣自衛能力。拜登政府使用一系列安全援助權力和資源，為台灣提供必要的防衛性武器和服務，維持與台灣所面對威脅相稱的足夠自衛能力，以及台海和平穩定。這些援助包括拜登政府首度以「外國軍事融資」、「總統提用權」與「國際軍事教育及訓練」等多元方式協助台灣維持充分自我防衛能力。（看完整報導）
民眾黨司法節集會 黃國昌：不分黨派對綠色威權怒吼
因前民眾黨主席柯文哲再度遭羈押，民眾黨11日舉辦「111釘孤枝，拒絕綠色威權，還我司法正義」集會，號召公民對民進黨與總統賴清德發聲。許多群眾聚集在自由廣場，質疑政府將黑手伸入司法單位，北檢偵查編造許多故事，欲把柯文哲羅織入罪。黃國昌表示，人民應不分黨派站出來對綠色威權發聲，要求政府還給社會獨立的司法。多名國民黨籍立委也到場聲援喊話，籲還柯文哲清白。對此民進黨立法院黨團總召柯建銘回應表示，民眾黨代理主席在司法節這天上街頭是天大荒謬的事情，民眾黨和國民黨會走入歷史的焚化爐。（看完整報導）
洛杉磯野火至少11死 截肢者為救腦麻兒喪命、長者堅守家園罹難
美國加州洛杉磯地區野火狂燒，已造成至少11人喪命、數以千計建築物付之一炬。有些死者是因為無法獨力逃離災區，有些則是堅持留下來守著自己的家，不幸罹難。一對截肢者和腦麻患者父子，原本在家中等待救護車來接他們，最終沒能逃出來。另外，針對救災期間傳出消防栓沒水影響救災，加州州長紐松下令徹查供水問題。初步估計，這波野火目前造成的損失和經濟影響將高達新台幣5兆元，恐成美國史上災損最嚴重的火災，同時也是災情最慘重的自然災害之一。（看完整報導）
TikTok「不賣就禁」最快下週裁決 美最高法院傾向國安優先維持禁令
美國最高法院11日首次聽取TikTok禁令是否違憲案口頭辯論，美國媒體引述多位大法官發言報導，提案方忽視國會對全案的關注，最高法院傾向維持原禁令，TikTok需於19日前脫離中國母公司「字節跳動」，若未依法律規定處理股權，將於蘋果與谷歌等平台下架。此案件最快將在下週有裁決結果。（看完整報導）
濟州航空空難班機黑盒子 事發前4分鐘不明原因停止記錄
去年12月29日的韓國濟州航空空難造成179人死亡，韓國國土交通部11日表示，黑盒子的飛航資料紀錄器和座艙語音紀錄器，在客機撞上航向台之前4分鐘停止記錄。韓國當局表示已將飛航資料紀錄器送往美國國家運輸安全委員會實驗室進行分析。（看完整報導）
日本流感疫情大流行 開學後恐進一步擴大
日本全境入冬以來流感大流行，截至去年12月29日止的一週內，平均每間醫療機構收治患者數高達64.39人，創1999年後新高紀錄。專家研判主因跟這幾年流感未流行導致免疫力下降有關，面對各級學校即將開學，流感疫情有可能進一步擴大。（看完整報導）
世界大賽2球迷硬搶球 遭MLB無限期封殺禁入球場
去年美國職棒大聯盟MLB世界大賽期間，洛杉磯道奇右外野手貝茲接殺托瑞斯擊出的右外野界外飛球後，兩名洋基球迷竟出手硬搶貝茲手套裡的球。裁判判定球迷干擾，托瑞斯確定出局。如今這兩人被永久禁止進入所有MLB球場及設施。（看完整報導）
疑職場霸凌照服員輕生未遂 大林慈濟醫院：調查中
嘉義大林慈濟醫院長照中心一名女照服員日前在辦公室輕生獲救，家人向媒體投訴說她遭蕭姓主管言語污辱，「單手打字只能領半薪」，讓她在同事間抬不起頭來，才有輕生念頭。院方11日回應，已啟動內部調查程序。針對言語汙辱一事，蕭姓主管澄清只是開玩笑，院方也將進一步檢討工作環境。（看完整報導）
開箱老照片》中興巴士通車
由台北市議會議長張祥傳、副議長陳少輝等人籌組的中興巴士公司，1966年1月12日在故宮前舉行通車典禮。中興巴士成立於民國54年，其經營的第一條路線「中興1路」是早期人們去故宮最常搭的車，現今的311、668、675、711路線公車則由中興2路「永和至汐止樟樹灣」演變而來。（看完整報導）
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- 早安世界》連3天全台有陽光 14日晚起再一波冷氣團南下2025/01/12 07:25
- 2025/01/11 07:14
- 2025/01/10 07:22
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