早安世界》台鐵票價擬調漲26.8% 交通部：有機會上半年上路
台鐵票價擬調漲26.8% 交通部：有機會上半年上路
台鐵票價30年未調整，台鐵董事會5日通過票價調整方案，最低平均票價調幅26.8%，採遞遠遞減票價策略，也就是短途漲較多，長途漲較少。以北高自強號為例，估漲至新台幣975元。交通部長陳世凱說，這個月就會啟動費率審議委員會，新票價有機會上半年上路。另外因持續推廣TPASS政策等，台鐵表示短程通勤、通學旅客將不受影響。另外貨運運價也會調漲、調幅117%，台鐵整體收入在票價調整1年後可增加新台幣54.73億元，預估117年轉虧為盈。（看完整報導）
川普提接管加薩遭批種族主義 哈瑪斯稱恐引爆區域衝突
美國總統川普4日在白宮結束與以色列總理尼坦雅胡的會談後宣布，將在巴勒斯坦人移出加薩走廊後「接管」這個飽受戰爭蹂躪的地區、開發當地經濟，川普更表示不排除派遣美軍協助重建加薩，此番言論一出引發爭議。哈瑪斯拒絕川普提出的計畫，並稱之為「種族主義」。美國國務卿盧比歐5日澄清，川普只是希望巴勒斯坦人在加薩重建期間暫時離開。（看完整報導）
美中關稅戰衝擊多樣產品 從快時尚到電子裝置影響一次看
美國對中國製產品全面徵收新關稅，美國消費者在各大類型商品所要支付的費用恐都將增加，從網路購物平台上價格超親民的服飾、玩具到電腦手機等電子設備等。關稅戰開打之際，美國郵政4日宣布，暫停接收來自中國及香港的包裹，但後來出現「髮夾彎」，美方宣布將繼續提供服務。分析指出美方此舉是要削弱中國電商在全球市場的競爭力，相關措施對部分港股也帶來負面影響。（看完整報導）
桃園以北、東半部今局部短暫雨 明天再轉冷週末低溫探7度
氣象署表示，6日降雨範圍擴大，桃園以北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，中南部山區及竹苗地區有零星短暫雨；7日強烈大陸冷氣團或寒流逐漸南下，水氣仍偏多，接著水氣逐日減少。週末台南以北、東北部低溫約攝氏7至10度，10日白天回溫；元宵節另一波鋒面可能南下，需再觀察。（看完整報導）
公費流感疫苗剩9萬劑 醫學會：入秋及早規劃接種
女星大S徐熙媛因流感重症驟逝，震驚社會，不少民眾憂心流感搶打疫苗，3日接種公費疫苗量創去年11月下旬以來新高。疾管署表示，4日全國公費流感疫苗接種約7.3萬劑，目前剩約9萬劑。感染症醫學會理事長張峰義提醒，打疫苗是計畫性工作，提醒民眾今年秋天提早規劃施打。（看完整報導）
毛畯珅幼兒園性侵案監院糾正北市府 揭未入園稽查追蹤列管等7斷點
監察院調查台北市私立培諾米達幼兒園教保員毛畯珅性侵幼兒案發現，台北市政府2022年首次獲報後，未依法落實行政調查及追蹤列管，造成7大斷點；因此糾正台北市政府，並請北市府議處教育局及社會局主管人員。（看完整報導）
NCC委員人數不足 37家業者執照將屆期恐停播
NCC卡在委員人數不足，無法開會決議重大議案。NCC表示，今年6月底共37家廣電事業執照將屆期，包括台視、中視、華視、公視、中廣與警廣等，若業者無法在期限內換照，恐無法繼續播出，預計20日召開專家會議尋找解決方案。（看完整報導）
AI需求及年節備貨效應助攻 去年12月景氣燈號轉紅
國發會公布去年12月景氣燈號，由於AI和高速運算等新興需求暢旺，加上年節備貨效應，帶動國內生產與銷售動能，景氣燈號由黃紅燈轉亮紅燈，綜合判斷分數為38分，月增4分，分數創下4個月新高。國發會表示，同時指標持續上升，顯示當前國內景氣維持成長格局，不過領先指標續呈下滑，仍須密切關注後續變化。（看完整報導）
辜嚴倬雲辭世享壽105歲 與辜振甫世家聯姻建立台灣水泥王國
台泥榮譽董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲4日辭世，享嵩壽105歲。辜嚴倬雲1920年生於福建福州，1948年嫁給鹿港紅頂商人辜振甫，兩人半個多世紀相知相惜，伉儷情深。後來辜振甫執掌台泥，擴大發展為和信集團，如今以台泥為首，版圖橫跨水泥、環保、觀光、能源，與台灣經濟發展密不可分。生性活潑的辜嚴倬雲早年活躍於政商界，多次陪同辜振甫出席兩岸交流活動，包括1993年及1998年的「辜汪會談」。辜振甫辭世後，許多公益活動場合總見得到辜嚴倬雲身影，不僅熱心公益也重視教育。（看完整報導）
專訪／傳記作者談黃仁勳：演講仍會緊張、好勝心強40年前輸球懊惱至今
輝達執行長黃仁勳引領AI風潮，在公開場合展現出自信、風趣又親切的一面。但根據「黃仁勳傳」作者史帝芬．維特觀察，外界鮮少知道即使是現在，站上演講舞台前，黃仁勳仍會緊張得來回踱步，而且他有超乎常人的好勝心，40多年前飲恨落敗的高中桌球決賽，在訪談中談及，黃仁勳還是會忍不住顯露懊惱情緒。（看完整報導）
開箱老照片》萬人簽名促建金烈大橋
烈嶼是外島中的外島，位在金門跟廈門中間，又被稱為小金門。島上沒有24小時醫院或診所，萬一有醫療緊急狀況只能往大金門送，早年對外只能靠船舶，但可能受到天候影響無法開船，因此烈嶼民眾及各級民代積極爭取興建金烈大橋，幾經波折後民國100年開始興建。但由於台灣廠商沒有相關經驗，加上金門天氣難以捉摸，這座總長5.41公里的大橋，換了3家承包商、歷經12年，才在民國111年10月30日正式通車。（看完整報導）
Podcast》中國內卷現象加劇 競爭壓力遍布日常生活
當競爭成為生活常態，努力卻未必帶來回報，中國年輕世代正深陷「內卷」困境。職場、學校、人際關係無不充滿壓力，有人選擇拼命向前，有人則選擇「躺平」生活。這場激烈的競爭如何影響個人選擇與社會發展，甚至波及全球產業？（收聽Podcast）
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- 早安世界》台鐵票價擬調漲26.8% 交通部：有機會上半年上路2025/02/06 07:17
- 2025/02/05 07:07
- 2025/02/04 07:15
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