早安世界》選罷法覆議案闖關失敗 60比51不敵藍白人數優勢
選罷法覆議案闖關失敗 60比51不敵藍白人數優勢
行政院先前針對選罷法修法提出覆議，立法院會11日舉行記名投票表決，藍白以人數優勢否決覆議案。對此，行政院表示，政院不意外覆議案遭否決，不過未來五院有望建立更密切的溝通平台與合作機制，盼讓政務更順利推動。國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強表示，這次選罷法修法正當，希望民進黨能順應民意。民眾黨立法院黨團總召黃國昌指出，覆議是高度政治性手段，但總統與行政院卻當成兒戲，只為掩飾大罷免，黨團感到非常遺憾。民進黨立法院黨團說，民進黨立委堅持與民意站在一起，藍白無異是為大罷免浪潮自添柴火。（看完整報導）
川普對鋼鋁徵25%關稅且無豁免 可能掀全球貿易戰
美國總統川普10日宣布，他將在3月12日起對進口鋼鐵和鋁材課徵25%關稅，沒有例外或豁免，他也暗示會考慮對汽車、藥品及電腦晶片加徵關稅。雖然川普此舉能振奮美國國內金屬製造商，但將損害美國其他產業，且恐點燃綿延多條戰線的全球貿易戰。紐約時報報導，中國直接出口到美國的鋼鋁不多，很多鋼鋁是先出口到墨西哥及加拿大等國，再轉運到美國，美國此次加關稅的核心目標是中國。（看完整報導）
川普揚言終止加薩停火協議 促哈瑪斯15日前釋放人質
哈瑪斯10日指控以色列違反加薩走廊停火協議，將延後執行任何進一步的人質與囚犯互換。美國總統川普隨後限哈瑪斯15日中午前放人，非同尋常地插手中東事務，使得今年1月19日生效的6週停火瀕臨破局。於此同時，埃及外交部長阿布德拉提告訴美國國務卿盧比歐，阿拉伯國家拒絕由美國掌控加薩，他盼望與美國新政府合作，實現區域「全面、公正的和平與穩定」。（看完整報導）
2024全球清廉印象指數 台灣上升至25名歷來最佳
國際透明組織（TI）公布2024年全球清廉印象指數（CPI），台灣得到67分，排名第25，較2023年上升3名；在亞太地區31個受評國家與地區中，排名僅次於新加坡、紐西蘭、澳大利亞、香港、不丹及日本，居亞太第7名。廉政署11日表示，第25名為歷來最佳成績，超過全球86%受評國家。（看完整報導）
馬偕醫院遭勒索軟體攻擊 數發部資安專家進駐應變
台灣首次出現醫院遭勒索軟體大規模攻擊，並首度請數發部資安署派專家進駐馬偕醫院。衛福部11日說明，馬偕醫院9日開始遭到勒索軟體攻擊，導致要看診的醫師打不開病歷資料，目前病毒已清除，一切系統恢復正常運作，民眾個資沒有外洩。馬偕醫院表示，將全力配合調查，至於勒索恐嚇信內容因案件偵查中，故不公開。（看完整報導）
IG青少年帳號台灣上線 未滿16歲自動設為不公開
Instagram「青少年帳號」11日在台灣上線，未滿16歲的青少年，無論是現有或新註冊的帳號，都將自動設為不公開，若想切換成公開帳號，必須獲得家長同意。此外，青少年帳號在Instagram每天使用時間達60分鐘後，會自動收到關閉應用程式的提醒，每天晚上10時至早上7時之間將自動開啟睡眠模式。（看完整報導）
流感季最小死亡個案 未滿10歲童未打疫苗 併發壞死性腦病變
疾管署11日表示，上週流感門急診就診近18.2萬人次，新增28例死亡，其中包含本流感季年紀最小個案，為南部未滿10歲男童，有氣喘病史，沒有接種本季流感疫苗，在發病約1週後過世，主要死因為流感併發急性壞死性腦病變。防疫醫師林詠青指出，不論大人小孩感染流感，併發症都以肺炎為主，但年紀較小的小孩併發腦炎或腦病變風險較高，呼籲嬰幼兒6個月以上就可打流感疫苗。（看完整報導）
元宵節全台防較大雨勢 是否響首道春雷待觀察
氣象署表示，今天下半天鋒面通過，加上明天東北季風增強，今晚至明晨是這波降雨最顯著的期間，基隆北海岸、東半部地區及中南部山區有局部大雨發生，是否響起首聲春雷須再觀察。15日氣溫稍微回升，接著16日、17日又有一波冷空氣影響。（看完整報導）
林家正與運動家簽約獲邀大聯盟春訓 辭退WBCQ台灣隊
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊36人集訓名單中本來有捕手林家正，不過他11日宣布，已經與美職運動家隊簽約並受邀大聯盟春訓，因此辭退台灣隊。他發文感謝全台灣球迷，「因為有你們的支持與相挺，去年12強最後得以成功拿下冠軍，希望你們能夠如同替國家隊加油一樣的繼續替我加油，我也會懷抱著各位的期許繼續不放棄的努力下去，我以身為Team Taiwan的一份子感到驕傲」。（看完整報導）
NBA唐西奇首披紫金戰袍亮相 湖人輕取爵士6連勝
唐西奇11日披上湖人紫金戰袍首戰，先發小試身手24分鐘，繳出14分、5籃板、4助攻，終場湖人以132比113輕取爵士，完成6連勝。賽前湖人球團在球館每個座位上都放著一件唐西奇的T恤，詹姆斯賽前熱身也同樣穿著77號T恤。賽後唐西奇表示，「穿上湖人球衣確實是很美妙的事，很感謝球迷和隊友的支持，今天和隊友的配合相當順利，接下來湖人會是一支非常可怕的球隊」。（看完整報導）
開箱老照片》烏來發電所竣工
烏來發電所（現稱桂山發電廠烏來分廠）在日治時期開始興建，但二戰時，因所採購的機組在船運途中遭美軍擊沉，後來隨著日本宣布投降，發電廠工程被迫停止。光復後，台灣電力公司接續烏來發電所未完成的工程。1951年2月12日，時任行政院長陳誠主持烏來發電所竣工典禮，撰題「烏來發電廠」及「臺灣烏來發電所碑銘」以資紀念。（看完整報導）
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- 早安世界》選罷法覆議案闖關失敗 60比51不敵藍白人數優勢2025/02/12 07:15
- 2025/02/11 07:24
- 2025/02/10 07:19
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