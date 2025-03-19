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新竹苗栗20日防6度以下低溫 未來一週日夜溫差大

2025/3/19 17:39（3/19 18:10 更新）
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圖為台北市街頭機車騎士穿羽絨衣、戴手套禦寒。中央社記者王飛華攝 114年3月19日
圖為台北市街頭機車騎士穿羽絨衣、戴手套禦寒。中央社記者王飛華攝 114年3月19日
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（中央社記者張雄風台北19日電）氣象署表示，明天受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，台南以北、宜蘭夜晚清晨平地低溫下探攝氏8度，竹苗可能有局部6度以下低溫；未來一週水氣偏少，須留意日夜溫差可能逾10度。

中央氣象署今天下午更新低溫特報，今天至明天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明晨新竹及苗栗局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，強烈大陸冷氣團影響至明天清晨，但因輻射冷卻，台南以北、宜蘭平地低溫約8至12度。

劉沛滕說，明天白天冷氣團減弱，北部明天高溫約18至20度，中南部23至25度，接下來逐日回溫，預估25、26日中南部高溫上看30度，北部約26至28度。

低溫部分，劉沛滕補充，預估明天及21日前都會有明顯的輻射冷卻，夜晚清晨仍然偏冷，中部以北仍可能會有10度以下低溫，22日低溫略升，但仍在10度左右；未來一週仍要留意可能有逾10度的日夜溫差。

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劉沛滕提到，明天至22日僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨；23日至25日水氣更少，各地大多為晴到多雲。

劉沛滕提醒，今天到明晚桃園至台南、台東、恆春半島、澎湖等仍要留意較強陣風。（編輯：黃名璽）1140319

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