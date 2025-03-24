早安世界》高山積雪頻傳山難 裝備不足影響安全最重禁入園3年
高山積雪頻傳山難 未帶雪地裝備影響安全最重罰禁入園3年
近期雪山、玉山等國家公園陸續發生山友滑落、墜谷、或受困失溫等山難。國家公園署指出，目前高山積雪稍融，導致結冰易滑，就算有冰爪、冰斧也非常危險，呼籲民眾不要被山下好天氣誤導。3月31日前仍在公告雪季期間，山友如未取得入園申請許可，或未依規定帶雪地裝備等，導致影響安全及耗費社會資源，最高可罰禁止入園3年。（看完整報導）
27日前天氣穩定溫差大 28日劇烈轉變全台有雨
中央氣象署表示，27日之前天氣相對穩定，各地大多為晴到多雲，但日夜溫差大，可能會有逾攝氏10度的溫差。28日鋒面通過，天氣劇烈轉變、全台有雨，北台灣易有陣雨或雷雨，29、30日北部整天偏濕冷，低溫約14度，目前觀察到清明連假前都呈現水氣偏多的狀態。（看完整報導）
新竹海巡查扣「三無」駁油船 押返台北港留置調查
海巡署新竹海巡隊23日上午在永安外海攔查1艘無船名、無船籍港、無船籍登記的「三無」中國駁油船。海巡隊表示，該船裝載約50萬公升油料，疑似為其他越界的中國船隻提供補給，6名船員疑為中國籍人士，但均未攜帶任何身分證明文件，已押返台北港留置調查。（看完整報導）
因應非常事變需要 替代役召集不限退役8年、刪全年60天限制
為應對非常事變或戰時執行民防任務需要，內政部近日公告修正相關辦法，明定替代役演訓召集日數從1天內延為5天內，且得視需要酌增年限、次數、日數。另外，針對勤務召集部分，這次公告修正也刪除全年受勤務召集總日數不得超過60天的規定，內政部得視需要酌增日數。（看完整報導）
韓國各地野火4死逾千人撤離 燒毀面積達7205個足球場
韓國連日發生山林大火，當局表示燒毀的森林面積至少已經達到5142公頃，相當於7205個足球場大小。截至23日下午1時，野火已造成4死6傷，有49棟建築被燒毀或受損，鄰近居民超過千人撤離。（看完整報導）
港媒誇耀中國技術 可切斷4000公尺深海裝甲電纜
香港英文南華早報報導，中國專家開發了一個深海電纜切割裝置，能於水深4000公尺的環境運作。雖然這一裝置是為民用救援和海底採礦的工作而開發，但它也可能破壞全球通訊的穩定性，為其他國家敲響警鐘。這也是首次有國家披露擁有能破壞深海關鍵設施的裝置。（看完整報導）
以色列空襲加薩南部 哈瑪斯證實政治領袖巴達威遭暗殺
以色列18日在加薩發動全新軍事行動，不僅打破了先前2個月的相對風平浪靜，也等於是違背了停火協議，當地居民通報砲火攻勢正日益升高。哈瑪斯23日證實政治領袖巴達威遭以色列暗殺，他們說，巴達威與妻子原本在庇護所內祈禱，未料遭以色列飛彈擊中。加薩衛生部統計，自以哈戰爭爆發以來，當地迄今有逾5萬人喪生。（看完整報導）
中日高層對話達多項合作共識 分析指象徵意義較大
中日經濟高層對話22日舉行，中方稱達成20項「重要共識」，但日方最在意的水產品問題沒有明確開放時間。有分析認為，在美國總統川普衝擊下，中日兩國都需要合作，尤其是在經濟領域，但目前仍是象徵大於實際意義；至於在政治安全方面，中日都還沒有觸碰，矛盾依舊。（看完整報導）
本週蛋價漲2元 禽流感及日夜溫差影響產蛋率
台北市蛋商公會23日表示，受禽流感及近日溫差大影響，蛋雞產蛋率下降，決定本週批發價每台斤調漲為新台幣42元，產地價每台斤調漲至32.5元。清明連假若蛋量增，蛋價可能會下跌。（看完整報導）
專題／都會醫師騎YouBike外送醫療 長照在家住院建立新醫病關係
台北市萬芳醫院在宅急症團隊出任務，讓家住台北市文山區木柵老公寓，甚至貓空老宅的失能長輩，在家就能夠「住院」不再苦於就醫奔波。楊智皓醫師表示，以萬芳醫院急診室的經驗，大約5%急診患者可以轉為在家住院，希望能緩解急診壅塞。當被問到在宅急症照護的價值時，楊智皓說，對病人好就是很有價值的事，讓合適的患者在家住院，本來就是行醫的人應該做的事，再累都值得。（看完整報導）
開箱老照片》搖滾樂團東方快車改名再出發
東方快車出道即走紅，成名曲有「就讓世界多一顆心」、「紅紅青春敲呀敲」，曾和張雨生、王傑、邰正宵、星星月亮太陽等歌手合作推出「七匹狼」電影專輯。後因老東家飛碟唱片將「東方快車」申請專利，東方快車跳槽後更名「東方合唱團」，1992年3月24日重新出發，舉行新歌發表會。（看完整報導）
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- 早安世界》高山積雪頻傳山難 裝備不足影響安全最重禁入園3年2025/03/24 07:22
- 2025/03/23 07:33
- 2025/03/22 07:18
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