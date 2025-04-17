早安世界》罷綠委領銜人戴納粹臂章 德國在台協會、以色列代表強烈譴責
罷綠委領銜人戴納粹臂章 德國在台協會、以色列代表強烈譴責
提議罷免立委李坤城的國民黨籍領銜人宋建樑16日戴納粹符號臂章抵新北檢複訊，各界譁然。德國在台協會16日在社群媒體發文表示震驚，痛斥宋建樑的行為「無恥」並表達最強烈的譴責。以色列駐台代表游瑪雅指出，展示納粹標幟背離台灣所珍視的民主、包容、人權與相互尊重等核心價值。總統賴清德指出，台灣每個政黨都應該要反共、反納粹，團結一起守護國家。立委李坤城呼籲國民黨主席朱立倫出面說明並道歉。朱立倫上午出席活動時先是表示，各種方式都是在反諷民進黨的獨裁，下午則於中常會上說，法西斯、納粹獨裁為全民唾棄，國民黨堅決反對。（看完整報導）
納粹符號手勢為何是禁忌 各國、台灣案例回顧
提議罷免民進黨籍立委李坤城的國民黨籍領銜人宋建樑因涉連署造假案，於15日深夜移送北檢複訊時，左手臂戴上納粹符號臂章、右手比納粹敬禮手勢引發爭議。為何納粹手勢及符號如此敏感？世界各國及台灣如何看待相關爭議？中央社帶讀者回顧各國案例。（看完整報導）
美發布新出口新規 超微、輝達H20晶片銷中國需先申請許可
美國商務部發言人15日晚間表示，已針對出口至中國的輝達H20、超微MI308和同等晶片發布新的出口許可要求。路透社報導，在美國實施出口管制下，晶片大廠輝達必須取得許可證，才能向中國出口H20晶片。經濟部表示，台廠並無參與超微及輝達在中國的晶片產品銷售行為，加上全球AI晶片需求持續成長，美方這次限縮中國取得AI晶片，對台廠營收無直接影響。據英國金融時報報導，美商英特爾所生產的部分晶片，在銷往中國之前也必須先取得美國政府許可。（看完整報導）
白宮：中國輸美商品面臨最高245%關稅
美中貿易戰持續升溫，美國白宮15日發布聲明指出，由於中國持續實施報復性措施，中國輸美商品現在面臨最高達245%的關稅。中國外交部回應依然強硬，重申關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也絕不怕打。「華爾街日報」報導，川普政府計劃利用正在進行的對等關稅談判，施壓美國貿易夥伴限制與中國的經濟往來。（看完整報導）
柬埔寨成中國一帶一路重地 專家憂背巨債、港市蓋滿空樓淪鬼城
中國國家主席習近平17日將抵達柬埔寨訪問。中國是柬埔寨最大的投資方，鄰近暹羅灣的施亞努市更是習近平力推的「一帶一路」倡議聚焦所在。在中國重金投資下，原本幾個死氣沉沉漁村聚集而成的施亞努，現已成了半完工的博弈勝地。當地官員樂觀其成，但批評人士持審慎態度，警告中國的鉅額投資帶給柬埔寨一筆大到難以償還的債務，並讓施亞努市高度仰賴北京當局。（看完整報導）
淘寶登記營業項目不符 經濟部裁罰120萬、限期未改正可要求撤資
美國取消中國低價包裹進口免稅規定後，有立委指出，中國電商淘寶在台灣登記營業項目與實際營運不符，也牽涉個資外流等問題。經濟部表示，淘寶於捷運站刊登平面廣告，不符登記營業項目，經濟部要求限期改正並裁罰業者新台幣120萬元，若業者沒有限期改正，必要時可要求撤資。（看完整報導）
陸籍人士須補件喪失原籍證明 陸委會：增2種情況可具結
移民署要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」，掀起質疑聲浪。陸委會表示，考量有些當事人短期內確實有補件困難，增加2種情況可以具結方式替代，分別為到今年年滿70歲者、屬於低收入戶無資力赴陸者。另外，有3類型可以申請「延後赴陸辦理」。（看完整報導）
台灣團隊發現痠與痛不同顛覆醫學觀念 首創「痠覺」登國際期刊
在台灣，肌肉骨骼痠痛是醫療支出的第一名，但這類慢性痠痛往往難以有效被治療。為找出痠痛的真正原因，以對症下藥，中央研究院生物醫學研究所陳志成特聘研究員團隊，在國科會及中研院的支持下，發現所謂的「痠」和「痛」，其實是不同的感覺、症狀。研究團隊並以台語「痠」字的羅馬拼音為字首，首創Sngception 「痠覺」一詞，登上國際期刊。（看完整報導）
抽血就能揪出阿茲海默症 北榮研究準確率93%助及早治療
台灣每12名長者就1人可能失智，且過半是阿茲海默症。台北榮民總醫院16日發布跨國合作重大發現，只要抽血並分析特定蛋白就能揪出高風險族群，準確率93%，有助減少昂貴PET檢查負擔。北榮神經醫學中心副主任傅中玲表示，目前美國食品藥物管理局核准多款藥物，但只適用於輕度認知障礙跟早期阿茲海默症患者，希望抽血檢查未來可成為第一線篩檢工具，一旦發現長輩出現記憶力退化等症狀，及早就醫檢查。（看完整報導）
2028洛杉磯奧運比賽場地 棒球道奇球場開賽、環球影城園區打壁球
2028洛杉磯奧運的賽場配置15日公布，棒球項目將在世界大賽冠軍洛杉磯道奇主場舉行，衝浪選手則期待在聖克里門提乘風破浪、登上頒獎台。首次舉辦的壁球將在環球影城園區亮相，睽違百餘年回歸的板球則將於波莫納的露天廣場登場。（看完整報導）
開箱老照片》偶像始祖劉文正
被譽為「偶像始祖」的劉文正在17歲念徐匯高中時的暑假，參加台視歌唱比賽獲勝，就此進入娛樂圈。退伍之後，劉文正簽約進入歌林唱片公司，因演唱由劉家昌作曲，孫儀填詞的「諾言」爆紅，站穩歌壇。劉文正白色長圍巾及喇叭褲、牛仔帽的招牌造型在當年引領風潮，並曾獲3次「金鐘獎最佳男歌手獎」。但他淡出台灣歌壇後，自此隱姓埋名，不受外界打擾。（看完整報導）
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- 早安世界》罷綠委領銜人戴納粹臂章 德國在台協會、以色列代表強烈譴責2025/04/17 07:20
- 2025/04/16 07:30
- 2025/04/15 07:48
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