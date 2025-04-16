早安世界》罷免連署涉造假 國民黨板橋、三重黨部被搜6人聲押
罷免連署涉造假 國民黨板橋、三重黨部被搜6人聲押
發起罷免新北市多名民進黨立委的罷團被控連署名單有造假情況，新北地檢署15日指揮搜索國民黨板橋區、三重區黨部等30處，帶回板橋區黨部主任謝慶認、三重區黨部執行長羅大宇，並約談提議罷免立委吳琪銘領銜人李清祥等10多人。國民黨新北市黨部聲明尊重司法、該查就查，但希望不要「辦藍不辦綠」。檢方複訊後，16日凌晨將謝慶認、提議罷免立委蘇巧慧領銜人譚鎮耀等6人聲押禁見，罷免立委李坤城的領銜人宋建樑8萬元交保。中選會15日表示，已向最高檢察署告發41件涉嫌偽造或往生者連署，選務機關經查對罷免案後，知道有犯罪嫌疑，如有1件以上是提議前死亡簽署或有其他疑似偽造狀況，就會依法告發，沒有任何差別對待，且都採未指名告發方式處理。（看完整報導）
今白天西半部高溫上看30度 18日起水氣漸增
中央氣象署表示，16日東北季風減弱，清晨受輻射冷卻影響，各地偏涼，白天氣溫回升，西半部可達30度。目前有鋒面逐漸接近台灣，18日、19日鋒面位於台灣北部海面，20日將通過本島，致水氣逐漸增加，易有短暫陣雨。（看完整報導）
因應關稅風暴 財政部：報稅延至6月底
因應美國對等關稅政策影響，財政部為減輕企業及民眾申報繳納所得稅壓力，今年5月所得稅結算申報期間將延長至6月底。公股銀行將持續提供輸出保險等金融支援措施，協助產業降低貿易風險。（看完整報導）
蘇姿丰：台灣生態系非常重要 AMD將擴大美國布局
超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰15日在台北表示，台灣生態系對AMD非常重要，AMD需要在許多地方建立供應鏈，除台灣外，也將擴大在美國布局，包括晶片或伺服器領域。針對關稅問題，她已與美國政府討論過AMD的製造和研發策略，也會與所有夥伴探討長期製造策略及短期措施，以應對不確定性。（看完整報導）
川普半導體關稅調查 涵蓋晶圓、製造設備及下游產品
美國聯邦公報14日在網路公布的文件顯示，商務部正在對進口半導體進行國家安全調查，探討提高美國國內半導體生產能力的可行性，以降低對進口產品的依賴，還有為了保護國安，是否有必要實施關稅等額外貿易措施。調查範圍涵蓋矽晶圓等晶片零組件、晶片製造設備及含有半導體的下游產品。（看完整報導）
施打網購美容針險喪命 醫源性「肉毒中毒」6年8例多為非法醫美
疾管署公布今年首例醫源性肉毒桿菌中毒個案，1名40歲女子打網購美容針中毒，自費逾新台幣22萬元接受抗毒素治療。這是2019年以來台灣第8例醫源性肉毒桿菌中毒個案。疾管署發言人羅一鈞說明，其中有5例都與非法地下醫美有關。肉毒桿菌素屬於神經肌肉阻斷劑，目前台灣核准7張藥品許可證，皆為醫師處方藥品。（看完整報導）
Google簽署台灣首宗地熱購電協議 加速潔淨能源發展
Google與台灣倍速羅得公司15日簽署台灣首宗企業地熱能源購電協議，將為電網增加10千瓩全天候運作的電力，協助台灣地熱市場發展。這是Google在亞太區首例，希望利用台灣豐富的地熱資源，促進全天候潔淨能源在亞太區和全世界的發展。（看完整報導）
新加坡總統解散國會 5/3大選投票考驗黃循財支持度
新加坡總統尚達曼在總理黃循財建議下，於15日解散國會，接著將在5月3日舉行大選。這是黃循財於2024年12月上任後首次以執政黨領袖身分，帶領人民行動黨參加全國大選，政黨得票率將是評估黃循財支持度的指標。（看完整報導）
中國戰俘控俄羅斯說謊 勸同胞勿參加烏克蘭戰爭
烏克蘭總統澤倫斯基指控莫斯科當局把中國捲入俄羅斯的入侵行動，並稱有數百名中國人在前線作戰。克里姆林宮否認指控，北京當局則警告衝突各方不要發表「不負責任的言論」。烏克蘭14日召開記者會，兩名中國籍戰俘在武裝人員看守下向在場媒體表示，他們希望換囚，同時呼籲其他中國人不要參戰。（看完整報導）
陳凱玲WNBA選秀出線台裔第一人「球場指揮官」加入金州女武神
全美大學體育聯盟康乃狄克大學台裔先發後衛陳凱玲（Kaitlyn Chen）15日在美國女子職籃（WNBA）選秀會上，於第3輪獲得金州女武神青睞，成為首名透過選秀踏上WNBA舞台的台裔球員。美國媒體ESPN在選秀前就評價陳凱玲是最被低估的球員之一，並稱讚她作為場上指揮官，展現出沉著、好的決策能力等特質。（看完整報導）
開箱老照片》劍潭古寺古鐘失而復得
劍潭寺在1773年（清乾隆38年）由吳廷誥等人捐建，歷經多次重修或重建，民國40幾年曾一度遷廟，當時包括寺內羅漢像、古鐘等古物都在混亂中遺失。民國98年4月16日，流落中國大陸廈門多年的劍潭古寺古鐘，重回有300多年歷史的劍潭古寺。（看完整報導）
Podcast》從教室到藝術 愛上書法的一百種理由
台灣曾歷經一整個年代，莘莘學子從小學3年級開始學書法，每個禮拜都要交書法作業。直到九年一貫教育政策稍作調整，才不再強迫學生寫書法。本集節目邀請中央社記者王寶兒，分享從國小習字到國中比賽的經歷，帶大家回顧書法在台灣教育中的變遷，以及它如何在現代社會中找回溫度與文化價值。（收聽Podcast）
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- 早安世界》罷免連署涉造假 國民黨板橋、三重黨部被搜6人聲押2025/04/16 07:30
- 2025/04/15 07:48
- 2025/04/14 07:26
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