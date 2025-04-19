早安世界》國民黨北市黨部涉罷免不實連署 主委黃呂錦茹請回另2人羈押禁見
國民黨北市黨部涉罷免不實連署 主委黃呂錦茹請回另2人羈押禁見
北檢偵辦不實連署案，約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，北院19日清晨裁定市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文羈押禁見；黃呂錦茹、第一區黨部執行長曾繁川無保請回。黃呂錦茹清晨近6時離開法院後，與黨主席朱立倫緊緊擁抱；朱立倫受訪時指控檢調只是憑臆測，就想把人收押。另一方面，台北市中正一警分局18日表示，朱立倫、楊智伃與謝龍介為聲援黃呂錦茹等人，17日晚間於北檢外主持違法集會，將通知到案說明後移送檢方。（看完整報導）
鋒面影響週末留意短暫陣雨 22日前高溫悶熱
氣象署表示，週末天氣不穩定，水氣多，影響以北台灣為主，可能有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後恐有局部雷陣雨。溫度方面，22日前較高溫悶熱，尤其22日局部地區高溫可達攝氏36度，23日受東北季風影響，溫度下降。（看完整報導）
對等關稅衝擊 中經院下修台灣今年經濟成長率至1.66%
美國總統川普祭出對等關稅，震撼全球，也讓經濟衰退風險升溫。中經院18日根據3種情境發布經濟預測，評估在中性情況下，今年經濟成長率將無法「保2」，剩1.66%；若關稅戰時間拉長，主要經濟體衰退的悲觀情境下，台灣只能勉強維持正成長。（看完整報導）
不只關稅戰 美公布中國船舶港口費徵收方案 打擊中方海運主宰地位
美國貿易代表署17日宣布對中國擁有與營運的船舶課徵高額港口費、中國承造但非中國營運商的船則課徵較低費用的計畫。川普政府意圖藉此打擊中方在海運的主宰地位，振興美國國內造船業。該計畫在航運業反彈後，川普政府給予一些美國國內的航運業者豁免，特別是在五大湖、加勒比海區域和美國領地間運營的美國出口商和船東。分析師指出，船公司可透過航線調度來減少衝擊，長榮、陽明、萬海目前航行美國的中國製船隻比重分別為0%、17%、0%，可望受惠於美國線長期運價潛在上漲機會。（看完整報導）
盧比歐：俄烏和平協議若無進展 美國可能放棄調停
俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭已經持續超過3年，美國國務卿盧比歐18日表示，除非有明確跡象顯示俄烏可以達成和平協議，否則美國可能在未來幾天內停止嘗試調停。盧比歐稱，美國總統川普仍對達成俄烏和平協議感興趣，但世界各地還有許多其他優先事務需要關注。（看完整報導）
法媒：北京欲邀軍官赴中培訓 法國防部拒絕
法國「情報在線」17日報導揭露，中國駐法使館國防武官李鴻飛近月來行動積極，甚至致函法國國防部，邀請派遣軍官赴中國軍事機構培訓，但遭法方拒絕。此外，法國專門培育軍事將領的巴黎軍事學院自2018年起，已不再接受中方軍官，以防情資遭洩。（看完整報導）
傳華為繞道買7奈米晶片 台積電：已主動與美商務部溝通
外媒報導，華為昇騰910B和昇騰910C都是採用台積電7奈米製程製造，據稱華為是透過算能科技向台積電購買7奈米晶片，以突破美國對中國的科技管制。台積電強調，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，並已主動就可疑事項與美國商務部進行溝通並提供協助。（看完整報導）
嘉義縣烏殼綠竹筍 2025年出口加拿大首批裝櫃
嘉義縣大林鎮上林蔬果生產合作社今年首批外銷加拿大烏殼綠竹筍18日裝櫃，共1040箱、12.48公噸；農業處表示，嘉義縣是全台烏殼綠竹筍最大產地，其中大林鎮種植規模最廣，面積達800公頃，產量居全國之冠。縣長翁章梁說，烏殼綠竹筍外銷展現台灣農業的國際競爭力，也可平穩產地價格。（看完整報導）
日本滑板選手池田大亮涉闖北市大樓塗鴉噴漆 公司宣布暫停活動
日本24歲滑板選手池田大亮本月稍早在台北市噴漆破壞某處住宅大樓，遭警方查獲。他隸屬的公司Murasaki Sports宣布，目前已暫停他的工作活動。池田4歲開始溜滑板，曾經是日本在2020年東京奧運的重點栽培對象。（看完整報導）
苗栗南庄首次拍到石虎 林保署：族群有拓展跡象
苗栗淺山是石虎重要棲地，以往調查資料苗栗縣僅竹南、南庄及泰安鄉無石虎拍攝紀錄，但近日林保署於南庄架設的紅外線自動相機首次捕捉記錄到石虎影像，顯示族群有拓展跡象。新竹分署表示，南庄鄉當地原住民耆老曾提及，過去曾在南庄看過石虎，只是沒有留下影像，如今透過科技監測設備加以印證。（看完整報導）
開箱老照片》葛麗絲．凱莉在台慶祝結婚26週年
1982年4月19日，摩納哥王妃，同時也是奧斯卡影后的葛麗絲．凱莉在台慶祝結婚26週年紀念日。葛麗絲．凱莉從影6年，演過11部影片。1954年，她以「鄉下姑娘」一片獲得奧斯卡最佳女主角。1956年，凱莉毅然放棄絢爛的明星頭銜，嫁給摩納哥親王雷尼爾。（看完整報導）
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- 早安世界》國民黨北市黨部涉罷免不實連署 主委黃呂錦茹請回另2人羈押禁見2025/04/19 07:30
- 2025/04/18 07:39
- 2025/04/17 07:20
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