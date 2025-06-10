南高屏14縣市亮高溫燈號 台南玉井飆37.8度

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（中央社記者張雄風台北10日電）氣象署今天下午針對南高屏等14縣市發布高溫資訊，其中台南高溫上看攝氏38度。截至下午2時，以台南玉井區達37.8度最高。

中央氣象署今天下午發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天台南市地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

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基隆市、台北市、新北市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣為黃色燈號，防36度以上高溫。

根據氣象署網站，今天截至下午2時，氣溫以台南市玉井區37.8度最高，其次為彰化縣員林市37.3度、嘉義市東區37.2度、台北市士林區37.1度、台中市潭子區37度；新北、高雄、新竹、南投等地都出現36度以上高溫。 （編輯：李亨山）1140610