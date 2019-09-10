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高市議會民進黨團與總統座談 交流建設發展

最新更新：2019/09/10 12:21

（中央社記者王淑芬高雄10日電）總統蔡英文關切高雄市的發展，9日下午與民進黨高雄市議會黨團座談，與議員交流捷運、經濟及產業發展等議題。總統也關切明年選舉是一場路線對決，籲請大家一定要努力打拚。

昨天的這場總統府官邸座談會，有民進黨現任及前任市議員30餘人北上參與，座談時間歷時3個多小時，大家暢所欲言，議員反映基層民意，建言選戰策略等，總統提醒這場選戰包括總統、國會都很艱鉅，勿忘憂患意識。

民進黨高雄市議會黨團總召韓賜村告訴中央社記者，議員從各選區的建設表達地方需求，他建議捷運要延伸到林園，也有爭取延伸到湖內區，另有針對岡山螺絲產業的發展及面對美中貿易的衝擊等有很廣泛的意見交流。

民進黨市議員陳致中今天在臉書貼文揭露這場座談會，轉述蔡總統會中提及擔任台灣總統必須穩健處理對中、對美等國家安全事務，不能只依賴耍嘴皮子等。

陳致中說，蔡總統也提及前總統李登輝任期末段讓她進入國安會，前總統陳水扁上任後任命她為陸委會主委，陸委會這4年時間讓她有許多機會參與處理兩岸關係及國安高層涉外工作，對於現在擔任總統，是非常重要、無可取代的經驗與歷練。（編輯：林沂鋒）1080910

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