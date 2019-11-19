民眾黨不分區列首位 賴香伶：願意承擔為民發聲

（中央社記者梁珮綺台北19日電）台灣民眾黨今天公布不分區名單，台北市勞動局長賴香伶列首位，她說，自己是社運出身，在體制外衝撞，也有行政部門經驗，如今回歸到體制內，願意承擔角色，致力為民眾發聲。

台北市長兼台灣民眾黨主席柯文哲組黨以來，相當屬意賴香伶列入不分區，甚至在市議會備詢時，坦言賴香伶是不分區的「潛在人選」，而賴香伶初始意願相當低，認為任內還有許多事要做，想把局長一職「做好做滿」。

賴香伶傍晚告訴中央社記者願意列入民眾黨不分區首位的想法，她說，初始確實意願不高，也向柯文哲表明她在局長職位還有多件事可推行，包括職場性平標章等，直到最近處理外送員自治條例等，才開始有轉變。

賴香伶坦言，要不要列入民眾黨不分區，她猶豫、思考了2、3週，因近期市議會在審預算，「確實讓我猶豫，會不會把工作輕忽掉」。

賴香伶說，她有與家人、工會朋友討論，一些社運夥伴認為，若去立法院能對一些法案提出想法，能修法，也能提意見，而自己是社運出身，過去都在體制外衝撞，沒想到能進勞動局擔任局長，也有了行政經驗，若能再回歸體制內，願意承擔制定法令的角色。

不過，她也表示，柯文哲向她徵詢時，並未告知排序，「名單安不安全都是假設性，排第幾沒特別去談」，她認為，通常政黨的不分區首位都有政治象徵意義，而民眾黨是新興小黨，將她排首位，代表著黨努力爭取社會支持，因多數民眾都是勞工。（編輯：李亨山）1081119