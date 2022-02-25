游錫堃：228是悲慘事件 盼能平反

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（中央社記者溫貴香台北25日電）228事件75週年前夕，228受難家屬與多個民間團體今天提出5訴求要求落實轉型正義，立法院長游錫堃接下陳情書並表示，事件發生至今75年還有些做不好，希望與大家共同打拚希望有一天讓228事件該平反的平反。

今年是228事件75週年，時代力量、台灣228關懷總會、長老教會教社部等多個民間團體上午在立法院召開「台灣228轉型正義國際記者會」表示，促轉會將於5月底解散，為了貫徹轉型正義，提出5大訴求，要求政府落實轉型正義，別再讓政治受難者遲遲等不到正義。

會中，表達要向游錫堃陳情書，但因游錫堃主持朝野協商，多個團體改到議場前遞交陳情書，游錫堃則在朝野協商結束後，親自走到議場前向228受難家屬代表與民間團體致意並接下陳情書，一行人隨即在時代力量黨主席陳椒華帶領下步行到總統府，向總統蔡英文陳情由總統府公共事務室主任高遵代表收下陳情書。

游錫堃除對訪賓們到訪表達歡迎外，也對訪賓們推動轉型正義不遺餘力向各位致意，對於平反非事實的紀錄、拆除獨裁者的銅像、加速促進轉型正義等主要訴求都應該要做，228事件發生至今75週年，至今還有些做不好。

他表示，不論美國非政府組織「自由之家」昨天對台灣自由的評比、最近英國「經濟學人資訊社」（EIU）對台灣民主指數的評比都很好但仍有待加強，他很贊成各位所提出的訴求，覺得這很正確應共同推動。

談到228事件，他說，看到過去一些文獻，去年11月出版「228消失的政黨」提到的228，與他過去黨國教育下所認知的228事件是完全不同，過去認知228事件是因私菸案引起的治安事件，一路演變成民變，以前總想治安事件怎麼會死這麼多人？但不知道原因。

他表示，去年從「228消失的政黨」一書中才知道陳儀藉由私菸事件發電報給蔣介石派兵，軍隊在3月7日在上海出發，抵達台灣3月8日就開始屠殺，從書中才知道，原來陳儀說怕台灣變成「台灣的台灣」就是怕台灣獨立，日本人也怕台灣獨立，陳儀也怕台灣獨立，都採取黨禁、不能組黨，利用228私菸案進行屠殺，然後告訴台灣人民說是私菸案、語言不通、文化衝突、政府腐敗、物價上漲。

他說，美麗島事件發生時，全國正式成立的分社約5個，1986年民進黨組黨，當時有個公政會，全國分會13個；台灣省政治建設協會（228消失的政黨-1945年到1947年）一書提及當時全台分會25個、會員逾萬人相當於一個政黨，陳儀就藉機屠殺台灣菁英，因為如果是治安事件不會屠殺菁英。

游錫堃表示，228事件對台灣人而言是很悲慘的事件，希望有一天，讓228事件該平反的平反，不能說到了民主時代反而不打拚、不進則退，要繼續打拚。

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民間團體提出5項訴求分別是中央通令全國各地方政府，於3個月內註銷政治受難者戶籍不法罪名紀錄，回復名譽；3個月內移除中正紀念堂內蔣介石銅像，和各地威權象徵，並不再編列兩蔣陵寢相關預算。

還包括蔡總統應要求國安單位不得遮蔽檔案中加害者姓名及資訊，政府應成立民間調查委員會，限期公開228事件和戒嚴時期迫害真相；限期偵破林宅血案、陳文成命案等重大司法懸案，並追究加害者責任，以及特別照顧弱勢，徹底實現公平正義。（編輯：蘇志宗）1110225