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斯洛伐克國會拍板 允北約軍人部署烏克蘭邊界
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援助烏克蘭愛心物資 吳釗燮：17日啟運斯洛伐克

2022/3/16 09:47（3/16 10:13 更新）
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外交部已整理出2千多箱民眾愛心物資，17日將開始分批啟運。圖為14日烏克蘭籍志工透過外交部長吳釗燮感謝台灣慷慨援助烏國。（外交部提供）
外交部已整理出2千多箱民眾愛心物資，17日將開始分批啟運。圖為14日烏克蘭籍志工透過外交部長吳釗燮感謝台灣慷慨援助烏國。（外交部提供）
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（中央社記者黃雅詩台北16日電）外交部長吳釗燮今天表示，外交部已整理出2千多箱民眾愛心物資，明天將開始分批啟運，尤其會經由斯洛伐克，到達烏克蘭難民的手中。

吳釗燮今天上午列席立院外交委員會做業務報告，他接受媒體訪問談到外交部捐助烏克蘭的最新情形，他表示外交部向民眾募集愛心物資，目前已收到超過4千箱，經過整理，明天會立刻開始陸續啟運。

被問到外傳有一份俄羅斯機密報告指中國原本預計今年秋天攻打台灣，吳釗燮說，他不確定這份報告的真偽，但有關國家安全議題，中國到底何時或會不會攻打台灣，相信國防部等相關單位都會非常關注，隨時做好準備。

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對於俄羅斯將台灣列入不友善國家名單，吳釗燮表示，如果大家看被列入的48個國家，都是理念相近的民主自由陣營的國家，因此相信台灣人民會覺得跟民主國家站在一起，台灣在國際社會不會感到孤單。

對於美中外交高層在羅馬會談，吳釗燮表示，美國對台灣的支持是無庸置疑的，中國則是對台灣持續做出軍事、外交各方面的威脅，因此台灣最重要的是加強提升自己的防衛能力，這樣其他國家的協助也才會到來。（編輯：張均懋）1110316

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