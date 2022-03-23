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賑濟烏克蘭善款破8億 4/1截止捐款

2022/3/23 17:28（3/23 17:56 更新）
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賑濟烏克蘭專戶截至3月23日下午4時10分，已累計新台幣8億零378萬元。圖為民眾13日在台灣聲援烏克蘭和平大遊行高舉標語及旗幟表達支持。（中央社檔案照片）
賑濟烏克蘭專戶截至3月23日下午4時10分，已累計新台幣8億零378萬元。圖為民眾13日在台灣聲援烏克蘭和平大遊行高舉標語及旗幟表達支持。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北23日電）賑災基金會今天發布新聞稿指出，賑濟烏克蘭專戶將於4月1日截止捐款，而截至今天下午4時10分，已累計新台幣8億零378萬元，捐款筆數達11萬8516筆。

俄烏戰事未歇，為協助烏克蘭難民，外交部3月2日透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶，4月1日截止捐款。其中，線上多元支付刷卡服務4月1日中午12時關閉，超商及虛擬ATM付款3月27日晚間11時59分先行關閉。

基金會表示，截至下午4時10分，賑濟烏克蘭專戶已累計新台幣8億零378萬元，捐款筆數達11萬8516筆，其中實體帳戶統計為6億3996萬元，線上多元支付平台則收到1億6382萬元；單日單筆額度最高為來自企業透過關係組織捐贈的300萬元。

外交部指出，善款皆透過駐各國代表處轉致駐在國政府，或其指定的賑濟工作執行機構，用於救助其境內的烏克蘭難民，也已請相關機構依透明、公開原則儘速辦理，事畢提供成果報告。

基金會表示，作為捐款收受單位，將善盡職責，與外交部保持密切聯繫，以確保每一筆款項都用在受戰火衝擊的烏克蘭人身上。

配合外交部2波援助計畫，基金會日前指出，已從專戶撥付4.5億元，用以協助烏克蘭難民醫療援助、難民收容安置及供應民生必需品等項目，後續將依照公益勸募條例規定，定期辦理財務報告及公開徵信。（編輯：翟思嘉）1110323

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