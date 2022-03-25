綠營屏東縣長初選政見會交鋒 3立委各提願景

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）民進黨屏東縣長初選今天舉行政見發表會，立委莊瑞雄、周春米、鍾佳濱同台，擘劃屏東未來，各提出願景政見，爭取選民支持與出線。

莊瑞雄在政見發表會指出，現在是屏東的關鍵時刻，下一棒縣長必須是強棒。並拋出3大優先與4大升級，保證高雄捷運延伸到新園、東港、大鵬灣，2年內一定動工。

莊瑞雄說，3大優先為產業轉型優先、就業機會優先、交通建設優先。未來屏東科學園區與產業屏東隊，是屏東經濟發展的雙引擎，同時導入智慧養殖與農業、冷鏈系統，建立從生產到運銷標準作業流程，打造專屬屏東農業品牌。4大升級則為觀光升級、醫療升級、水資源升級、運動產業升級。

周春米則表示，在國會6年爭取高鐵南延，還有「性平法」修正、「跟騷法」與推動「國民法官法」，希望讓每一個台灣人安心。不僅如此，也爭取老舊校舍、操場、廁所的改善。同時也預告，屏東科學園區將在明天揭牌後，7月將要正式啟動招商；11月榮總也將正式服務屏東鄉親。

周春米說，交通與醫療重大建設陸續到位，帶領屏東繼續向前，拋出要發展科技、農經、觀光、綠能、醫療與長照等5大產業；兼顧屏東地形狹長的特性，發展屏東市周圍、屏北、平原、沿海、半島、沿山等6大區域。

鍾佳濱則以新竹科學園區為例，他說，科技產業吸引高所得人才，帶動各行各業的興盛繁榮，高消費市場創造就業機會，「竹科模式就是屏東的勝利方程式」。

鍾佳濱說，對於科技產業而言，要有充足的水電，還要有綠電，屏東的好山好水，除了好看好玩，也可以支持產業發展，屏東的好水、綠電就能提供產業發展的需求。（編輯：黃世雅）1110325