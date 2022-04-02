屏東縣長初選倒數 鍾佳濱籲黨中央重視假民調

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）民進黨屏東縣長初選民調將於6、7、8日進行，最近不少民眾向立委鍾佳濱反映接到不明民調公司的「測試民調」，鍾佳濱認為「假民調」滿天飛，影響公正性，呼籲黨中央重視。

參與民進黨屏東縣長初選的有立委鍾佳濱、莊瑞雄和周春米，鍾佳濱今天發布新聞稿表示，不少民眾反映接到來自不明民調公司的「測試民調」，詢問支持哪一名候選人，民眾質疑為何在正式民調前會有「測試版本」，同時也擔心是有心人士假冒民調公司，想藉此蒐集民眾的政治立場資訊。

鍾佳濱表示，初選民調即將登場，但「假民調」現象卻已滿天飛，不只有特定民調公司配合參選人在新聞上炒作個人聲勢，或是以「黨內流出民調」名義散播不實民調數據，現在還出現「假民調公司」謊稱是在進行正式民調前的測試。

鍾佳濱說，這樣的亂象已經嚴重妨害到初選的公正性，呼籲黨中央必須正視問題，介入調查並視情形予以嚴懲。

鍾佳濱指出，根據黨中央核定的民調規則，只會6、7、8日進行正式民調，不會有任何測試版本，況且聲稱進行測試民調的單位也不明，民眾極可能擔心個人的政治立場被有心人士掌握，而影響回答正式民調電話的意願。

鍾佳濱呼籲黨中央必須立即展開調查，以保障所有參選人的權益，並對外澄清沒有所謂的「測試民調」，避免選民被誤導。

鍾佳濱並表示，民調執行單位涉及配合媒體散播不實資訊，甚至謊稱是在進行測試，這行為已嚴重違反專業倫理、影響民調公正性，黨中央應該立即將這個民調單位排除委託列表外，嚴禁這個單位執行這次初選民調。（編輯：黃世雅）1110402