疫情達萬例高峰？陳時中：有可能

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本土疫情是否可能達到上萬例高峰，衛福部長陳時中（前左）13日表示，這是有可能，但仍要看疫情發展，現在還算是初期發展，整體曲線還沒辦法看得很清楚。中央社記者謝佳璋攝 111年4月13日

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（中央社記者郭建伸台北13日電）本土疫情是否可能達到上萬例高峰，衛生福利部長陳時中今天表示，這是有可能，但仍要看疫情發展，現在還算是初期發展，整體曲線還沒辦法看得很清楚，但目前Rt值約2.0，發展仍會很迅速。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天處理衛生福利部主管公務預算解凍案，陳時中會前接受媒體訪問。

媒體詢問，是否預估未來台灣可能達到上萬例高峰。陳時中表示，這是有可能，但仍要看疫情發展，現在還算是初期發展，整體曲線還沒辦法看得很清楚。

陳時中表示，目前有效再生數（Rt值）約是2.0，發展仍會很迅速。

教育部公布新的疫情停課標準，遭外界批評沒顧及12歲以下學童。陳時中表示，教育部已經公布規定，若有意見反映到教育部會再討論。

媒體詢問快篩國家隊何時成立，陳時中表示，他沒說是快篩國家隊；行政院長蘇貞昌已經宣示，快篩試劑要達到量足價穩，短期內會達到這目標。政府是否制定快篩試劑價格，他說，防疫物資才有徵用、定價問題，但目前沒有。

此外，媒體人周玉蔻指民進黨7月提名陳時中參選台北市長後，衛福部長由民進黨不分區立委邱泰源接任，指揮中心指揮官由邱泰源兼任或由衛福部傳染病防治諮詢會預防接種小組（ACIP）召集人李秉穎主掌。

媒體詢問陳時中未來規劃。陳時中表示，這應該要問周玉蔻。媒體追問，邱泰源是否適任衛福部長，陳時中說，他沒有想到這麼多。（編輯：謝佳珍）1110413