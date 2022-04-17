疫情影響選舉布局節奏 民進黨27日提名屏東縣長

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（中央社記者葉素萍台北17日電）民進黨年底縣市長布局步調因疫情慢下來，北部三都以靜制動，屏東縣長原定20日正式提名因中執會延後一週，改為27日提名；新竹縣市與彰化縣今年升格無望，依黨內規定新竹縣、彰化縣採徵召、新竹市初選決定人選，也待中執會拍板。

民進黨秘書長林錫耀說，這次民進黨選舉布局整個節奏比較慢，台灣面對的國際局勢變化，包括美中貿易戰、俄烏大戰，進而影響物價與經濟；內有疫情、外有戰情，民眾不希望執政當家的人把選舉當成要務，其他政黨的選舉步調也都慢下來。

林錫耀認為，民眾整天關切的不是選舉，民進黨做好執政要務、打下好的基礎，才是年底勝選條件。

外界關心北北桃布局，包括衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍的動向；此外，也傳出黨內高層仍未放棄勸進新竹市長林智堅轉戰桃園。

林錫耀說，北部三都連動性、複雜度與重要性都高，民進黨以靜制動，不必太早出牌；國民黨在台北市布局因為藍白競合矛盾、也往後延，對民進黨而言，台北市的布局應該到最後才做決定比較好。

至於民進黨台中市人選，黨內看好由立法院副院長蔡其昌出戰台中市長盧秀燕。台中市由黨主席蔡英文親自進行徵詢協調，此前因蔡英文居家隔離，台中市處理的步調慢下來；現已結束隔離，民進黨黨內人士說，如果台中市徵詢進度來得及，或許可在27日中執會一併處理。

先前卡在縣市升格與否問題，民進黨在新竹縣、新竹市、彰化縣布局停滯，現因升格截至目前難以定案，今年已確定來不及，民進黨接下來將啟動竹竹彰選舉徵召提名作業。

依照民進黨規定，新竹市要進行初選，新竹縣與彰化縣則採徵召；不過，這些縣市具體應如何處理，最後還是要看中執會的決定。

民進黨27日將召開中執會，正式提名立委周春米參選屏東縣長。民進黨苗栗縣長徵詢協調小組正在進行徵詢作業，目前以行政院顧問徐定禎的呼聲高；林錫耀說，如果徵詢作業很快就達成共識，也許27日中執會可一併處理苗栗縣的提名。（編輯：林克倫）1110417