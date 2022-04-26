總統府1工友4憲兵確診 與蔡英文賴清德無接觸史

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總統府發言人張惇涵26日表示，總統府新增5名確診案例，分別為1名總統府工友，及4名隸屬總統府憲兵營的憲兵。（中央社檔案照片）

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（中央社記者溫貴香台北26日電）總統府發言人張惇涵今天晚間表示，總統府新增5名確診案例，分別為1名總統府工友，及4名隸屬總統府憲兵營的憲兵。這5人與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。

張惇涵晚間表示，總統府1名工友昨晚因有症狀自行快篩陽性，今天就沒有進總統府上班，並於今天通報PCR檢驗為陽性。該名工友的密切接觸者有2名，快篩皆為陰性，已進行隔離。

他並說，憲兵營今天傍晚通報新增4名確診案例，這4名案例與日前憲兵營確診案例都不是密切接觸者。與這4名案例密切接觸者有9名，快篩皆為陰性，已進行隔離。

張惇涵說，這5名確診案例近期與總統蔡英文、副總統賴清德及總統府、國安會等官員皆無接觸史。總統府並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。（編輯：蘇龍麒）1110426