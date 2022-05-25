羅秉成：網路性別暴力猖獗 須發展多元防治工具

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（中央社記者賴于榛台北25日電）2022年全球合作暨訓練架構（GCTF）終止性別暴力國際研討會今天落幕，行政院政務委員羅秉成致詞時指出，網路性別暴力猖獗，發展多元的性別暴力防治工具與機制勢在必行。

行政院性平處晚間發布新聞稿指出，為期2天，歷來GCTF活動中最多合辦國家的「2022年全球合作暨訓練架構（GCTF）終止性別暴力國際研討會」今天落幕。

研討會主辦單位包含性平處、外交部、美國在台協會、日本台灣交流協會、澳洲辦事處、英國在台辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處、歐洲經貿辦事處、駐台北以色列經濟文化辦事處共同主辦；協辦單位則有美國國際民主協會與社團法人台灣彩虹平權大平台協會。

性平處指出，研討會首日開幕式邀請行政院長蘇貞昌、澳洲駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）致詞，另特別邀請美國國務院促進多元性別人權特使史登（Jessica STERN）等人專題演講。

性平處說，研討會2天內也安排「消除基於性別的暴力」、「數位/網路性別暴力防治」、「性別暴力與司法議題」、「對LGBTQI+人身安全之保障」4場次論壇，由台灣、美國、日本、澳洲、英國等10國官員、專家學者與民間團體擔任主持人及與談人。

性平處指出，講者們提出性別歧視與偏見，致使女性、女童、多元性別者及原住民女性易遭受到性別暴力，另因缺乏調查統計與資源，讓性別暴力議題難以呈現全貌，尤其在數位科技網路快速發展下，更加劇性別暴力嚴重程度。

性平處表示，講者們建議，從教育做起，提升官員、大眾的性別敏感度，認識及關注交織性歧視議題，以及多元性別者的需求，並制定反歧視法或平等法，強化被害者保護及加害者處罰，透過公私協力及跨國合作，積極落實防治，邁向終止性別暴力的目標。

閉幕典禮部分，英國在台辦事處代表鄧元翰（John DENNIS）致詞時指出，盼尋求更好的解決方案，消除性別暴力。

羅秉成致詞時表示，隨著科技與網路發達，數位與網路性別暴力犯罪在虛擬世界更為猖獗，嚴重影響被害人的隱私安全及人格尊嚴，所以發展多元的性別暴力防治工具與機制已勢在必行，並應增進官員與社會大眾對新型態性別暴力類型的辨認與因應。

他也表示，在性別不友善的環境及交織性歧視下，可能導致多元性別被害人不願尋求協助，增加其在性別暴力的脆弱性，因此，在未來處理性別暴力議題時，除了避免性別刻板印象與歧視外，也應考量及關注少數性別者的特殊需求。（編輯：潘羿菁）1110525