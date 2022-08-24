研究報告遭林智堅抄襲 竹科：待中華大學回覆後研議

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前新竹市長林智堅論文案，中華大學24日認定涉嫌抄襲竹科管理局委託學校執行的研究計畫報告書。竹科管理局聲明，仍待中華大學回覆說明。圖為竹科行政大樓。（圖取自維基共享資源；作者Peellden，CC BY-SA 4.0）

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）前新竹市長林智堅論文案，中華大學今天認定涉嫌抄襲竹科管理局委託學校執行的研究計畫報告書，因此撤銷碩士學位。竹科管理局晚間聲明，仍待中華大學回覆說明後，再研議後續處理。

中華大學今天新聞稿指出，校方於7月陸續接獲具名檢舉信函及教育部來函，指碩士在職專班畢業生林智堅的碩士學位論文「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，涉嫌抄襲新竹科學工業園區管理局在2008年間，委託中華大學科技管理學系執行的研究計畫期末報告書「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度」。

中華大學今天公布審查結果，認定林智堅的碩士論文確實存在抄襲情事且情節重大，確定撤銷其碩士學位，並公告註銷學位證書。

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對此，新竹科學工業園區管理局晚間表示，有關中華大學新聞稿聲明，認定林智堅碩士學位論文寫作，存在抄襲，事涉竹科管理局委託中華大學「以TCSI模式評估新竹科學園區之民眾滿意度」研究案成果。

為釐清本案相關事實，科管局指出，先前分別在7月7日、7月21日及8月17日函請中華大學釐清合約相關細節，目前仍待中華大學回覆說明後，科管局再研議後續處理。（編輯：楊凱翔）1110824