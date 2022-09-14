藍質疑監委介入新北選戰 綠：挖掘恩恩案真相

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（中央社記者王承中、王揚宇台北14日電）傳監委調查恩恩案擬約詢新北市長侯友宜，國民黨團今天召開記者會，呼籲監察院不應配合民進黨新北市長參選人林佳龍，介入選舉。民進黨團幹事長羅致政回應說，監察院介入調查是幫忙挖掘真相，請國民黨、侯友宜不要怕。

染疫身亡男童恩恩的父母向新北市政府等3機關提國賠，6日被認定不成立後，監察委員7日突然到消防局了解恩恩案相關情形，引發各界關注，查案監委表示，只是去了解作業流程，也是既定行程，與恩恩案國賠不成立無關。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維、副書記長洪孟楷今天在立法院召開「監察院配合林佳龍調查恩恩案，淪為民進黨的打手？」記者會。

曾銘宗表示，回顧恩恩案，新北市政府的作為完全依照當時指揮中心的指引，時任衛福部長陳時中、指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞都認定沒有延誤送醫，但最近卻傳出查案監委蘇麗瓊將配合民進黨新北市長參選人林佳龍的選戰策略，擬約詢侯友宜。

曾銘宗指出，同時也傳出監察院將就恩恩案糾正新北市政府，這是「先射箭再畫靶」，奉勸事務官出身的蘇麗瓊，不要成為民進黨打手。國民黨團也奉勸監察院不要介入選戰，淪為民進黨派系的小弟，呼籲監察院好好擔當憲政層級的獨立機關。

李德維表示，監察院介入選舉的效率非常高，日前民進黨立委蘇治芬才喊下架雲林張家，隔天監察院就行文派監委調查雲林縣長張麗善的胞弟，天底下有這麼巧的事，民進黨立委一喊，隔天監察院就動作；若連監察院都成東廠，將是國家的災難。

對於國民黨團的質疑，民進黨立法院黨團幹事長羅致政在黨團舉行記者會中表示，恩恩爸爸跟社會大眾都有看到真相的權利，監察院介入調查，就是幫忙挖掘真相。

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羅致政表示，新北市政府可以用自己的方法掩蓋真相，或只提供部分事實，但對於案件的全貌，還是需要有獨立單位進行調查，監察院介入調查，不但有正當性，也能扮演獨立調查角色，這也是恩恩爸爸不斷訴求的。

羅致政說，不知道國民黨、新北市政府在怕什麼，應該要勇敢面對調查，讓真相攤在陽光下，請國民黨不用幫新北市長侯友宜擦脂抹粉，請侯友宜真誠面對監察院的調查，不要怕監察院的調查。（編輯：郭無患）1110914