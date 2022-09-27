岳父廖錦祥辭世 林佳龍：感謝大家關心

（中央社記者王鴻國新北27日電）奇美集團董事長、民進黨新北市長參選人林佳龍的岳父廖錦祥因病辭世，林佳龍臉書貼文稱，「好廖耶」一生為善，令人敬愛。他今天受訪表示，很多人懷念岳父，感謝大家關心。

林佳龍今天接受媒體聯訪時表示，前天已趕回台南奔喪，他的岳父很祥和的離開，因生性開朗且不願麻煩別人，目前正由妻子協助處理後事，一切從簡，由於岳父晚年推動奇美博物館及奇美醫院等公益、文化、社福等事情，很多人懷念，感謝大家關心。

林佳龍今天凌晨也在臉書貼文表示，「我家老爺子真的是好廖耶，一生為善，令人敬愛！相信將化作千風，與我長相左右，並在天上守護大家！」

他也分享妻子廖婉如貼文，廖婉如指出「小時候的我，不太清楚自己白天去幼稚園的時候，爸爸都在忙什麼，只知道他是媽媽口中從來不會帶工作回家，吃完晚餐就認真陪孩子玩的爸爸；是那個可以讓我們趴坐在他身上，玩他的眉毛，數他臉上到底有幾顆痣的爸爸」。

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她說，上小學後，有一次發覺原來同事們和廠商都叫他 「好廖耶」（台語），那是我第一次知道什麼是雙關語，但是，這個「好廖耶」到底有多被親友同事們認同，從今天中午之後到現在，這短短半天才真實深刻地體會到。

廖婉如說，原來「好廖耶」並不只是因為諧音幽默，而是大家心中感覺的真實表達。希望後事一切從簡，想請大家不管「好廖耶」在您心中到底為何是「好料耶」，請把他讓您覺得有深刻感受與感動的「好料」本質，運用在您周遭的親友和工作夥伴上，這種點點爽朗微光的傳遞是對廖董最好的致意。（編輯：方沛清）1110927