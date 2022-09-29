政見遭指抄市府白皮書 黃珊珊：原基礎往上加

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（中央社記者劉建邦台北29日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊提教育政見遭北市議員吳沛憶質疑是北市教育局過去白皮書內容。黃珊珊今天表示，尊重議員監督，政見就是在原本基礎往上加，難道要打掉重練。

黃珊珊上午走訪大同區太平市場及大稻埕慈聖宮，最後在慈聖宮前與攤販及廟方代表共同享用特色小吃，並宣講對大同區的未來規劃政策，黃珊珊演講後接受聯訪，針對民進黨籍台北市議員吳沛憶質疑黃珊珊昨天公布教育政見，多項內容是北市教育局去年至今年8月間發布白皮書。

黃珊珊對此回應，尊重議員監督，但請查明清楚，教育相關政策本來就要在原本的基礎往上加，難道是要打掉重練嗎？議員意思是都不能用以前的內容嗎？那就不用提政見，以後就全部提新的政見，覺得沒必要做這樣處置，大家都是一起求進步，好政策就要持續往前走。

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媒體詢問，投入參選前期傳出棄保效應話題，如何看待棄保效應話題漸減少。黃珊珊說，從近期民調知道，她的支持度有慢慢穩定上揚，會持續努力，台北市民其實很理性且會選擇觀望看誰最適合當市長，且不是每天只用媒體博取聲量就可獲取民眾支持，應直接感受地方溫度。

媒體提問，為何這次選擇用街頭宣講方式拉票。黃珊珊表示，過去擔任民意代表時，就常到街頭宣講，這很稀鬆平常，選舉就是要讓市民了解所要推動的理念，且每天看到媒體報導亂七八糟的事情，不如在街頭感受民眾溫度，且若遇到不同意見的民眾，自己會更願意傾聽對方意見。（編輯：張銘坤）1110929