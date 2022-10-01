陳建仁站台 盼林佳龍、陳時中當選讓雙北共好

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前副總統陳建仁（前左）1日晚間到新北市中和區，出席民進黨新北市長參選人林佳龍與市議員參選人張嘉玲（前右）聯合競選總部成立活動，並授戰旗給張嘉玲，籲請選民支持。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年10月1日

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）前副總統陳建仁今晚到新北市中和區，推薦民進黨新北市長參選人林佳龍。陳建仁表示，希望林佳龍與民進黨台北市長參選人陳時中能雙雙當選，讓雙北共好。

林佳龍今晚參加與民進黨新北市議員參選人張嘉玲聯合競選總部成立晚會，陳建仁應邀參加晚會。現場不斷高喊「新北大翻身、中和全壘打」，氣氛熱烈。

陳建仁致詞時，推薦林佳龍的學歷與參與民主運動的歷程，肯定林佳龍是台灣民主化之後栽培的人才、擁有國際的視野。他希望大家支持林佳龍，將無心照顧新北市的人換掉，讓新北子孫因為有好的選擇，擁有美好的未來。

陳建仁表示，偉大都市需要認真打拚的市長，希望新北市容與交通愈來愈好，如果林佳龍當選，中央與地方合作讓市政更佳，希望陳時中當選台北市長、林佳龍當選新北市長，讓雙北共好。

林佳龍指出，新北市在升格後沒有升級，他主張資源要下放，藉以提升新北市的格局，並且「大翻新」以打造宜居的智慧城市。

林佳龍並重申其社會福利政策，包括敬老愛心卡提升點數、補助老人裝假牙、提供年輕人成家基金等，讓市民有更多保障。（編輯：戴光育）1111001

民進黨新北市長參選人林佳龍（前左）、市議員參選人張嘉玲（前左2）的聯合競選總部1日晚間在中和區成立，林佳龍現場為張嘉玲披掛肩帶。後中為到場站台相挺的前副總統陳建仁。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年10月1日