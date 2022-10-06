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政院：疫情可控 10/13實施0+7國境開放政策不變

2022/10/6 10:50（10/6 11:00 更新）
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行政院發言人羅秉成6日表示，13日起國境開放的政策，現階段維持不變。圖為入境旅客在台北松山機場準備搭乘防疫計程車。（中央社檔案照片）
行政院發言人羅秉成6日表示，13日起國境開放的政策，現階段維持不變。圖為入境旅客在台北松山機場準備搭乘防疫計程車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北6日電）行政院發言人羅秉成今天表示，這2天確診數略有升高，但都在中央流行疫情指揮中心評估的可控範圍內，因此10月13日起國境開放的政策，現階段維持不變。

相隔百餘日，昨天本土COVID-19確診人數再度突破5萬例大關，指揮中心昨天指出，疫情仍在高原期，但入境0+7政策會如期在10月13日上路。

羅秉成今天主持政院會後記者會時指出，這2天本土疫情確診數略有升高，大概在4萬、5萬之間，都在疫情指揮中心原來推估的範圍內，目前為止還在可控範圍。

他說，10月13日起國境開放的政策現階段維持不變，指揮中心跟專家會議將隨時動態掌握疫情發展，若有需要處理，行政院的擴大防疫會議、指揮中心都會即時因應處理。（編輯：翟思嘉）1111006

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