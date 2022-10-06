發布競選主題曲 蔣萬安：鼓舞市民心中台北夢

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（中央社記者林長順台北6日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天公布競選主題曲「無限．台北」，邀請創作者「鮭魚先生」與談，希望跟年輕世代合作打造充滿希望感的主題曲，可以鼓舞市民心中的台北夢。

蔣萬安指出，競選主題曲創作者「鮭魚先生」在台北求學、工作，為了音樂夢放棄了金融業工作，全職投入創作，後來當起街頭藝人，也開了工作室。「鮭魚先生」說，在這座城市中，了解到他願意為了音樂放棄一切，而詞曲的創作靈感，則是始於在台北的河濱跑步。

蔣萬安說，自己偶然聽到DEMO帶，喜歡上裡面的歌詞及運動節奏，因為這是屬於台北人的共同tone調。

蔣萬安表示，歌詞內容展現了台北人的拚博精神，也為台北隊的戰將打氣，像是「遇到每一個難關、只要相信自己堅持不放棄的信念，終究會抵達終點」等等，這些歌詞都呈現出台北作為首都，擁有不斷向前奔跑、克服困難的城市精神。

蔣萬安說，團隊取得2首經典歌曲版權，有張雨生的經典「我的未來不是夢」，以及許多北漂、台北人共同的記憶「台北的天空」，將新詞舊曲巧妙融合，就是希望喚醒不同世代台北人的光榮感，邀請大家用選票來改變一「城」不變的困境。

談起錄製過程，蔣萬安指出，9月底邀集黨籍議員參選人一同進專業錄音室，由歌唱老師帶領團練、錄製，一次完成練唱、錄音、錄製MV工作，包含議長、副議長、現任市議員及市議員參選人都參與，即便有人當晚行程走不開，也另外找了時間加入錄製行列。

蔣萬安提到，非常憂心台北人口數已跌破250萬，青年的流失將傷害城市發展，希望多給年輕人表現舞台，因此這次競選的識別LOGO、主題曲、桌遊募款小物等，都是邀請年輕人設計，希望年輕朋友們了解，蔣萬安會讓台北重新成為青年的築夢舞台。（編輯：李錫璋）1111006