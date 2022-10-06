林佳龍陣營指新北幣沒人用 新北市府：仍在試辦

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（中央社記者王鴻國新北6日電）民主進步黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室今天表示，新北市政府花新台幣5000萬元推「新北幣」卻沒人用，批評別人的迴力鏢馬上打臉；新北市府說，廠商得標後仍在試辦執行。

尋求連任的新北市長侯友宜選舉辦公室稍早舉行記者會，質疑林佳龍於交通部長任內推「UMAJI」（你麻吉）App成效差，但林佳龍競辦發言人李晏榕舉行記者會說，UMAJI不是林佳龍任內才推動，反而是林佳龍上任後，持續聽取各方意見，進行統合優化，沒有中止，交通部同仁也努力做到最好。

她說，侯友宜陣營不要刻意以錯誤訊息誤導民眾，也應支持台灣科技產業，不要抹殺基層公務人員努力。

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此外，李晏榕表示，新北市府今年7月推「新北幣」活動花5000多萬元，活動一結束，市場攤商都反映沒民眾使用，侯友宜陣營打臉別人前要先查清楚自己的資料，否則一不小心迴力鏢就打到臉上。

新北市府資訊中心代理主任陳富添告訴中央社記者，「新北幣」是推動NewTaiPAY行動支付APP內容之一，主要是基於公益推廣和政令宣導使用，不具商業考量，5000萬元經費是招標金額，廠商得標後仍在試辦執行中。（編輯：李明宗）1111006