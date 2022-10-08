監委申請自動調查員警誤認毆傷案 侯友宜：尊重

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（中央社記者高華謙新北8日電）新北三重員警誤認為通緝犯毆傷男子案，監委申請自動調查。新北市長侯友宜今天說「尊重」；民進黨新北市長參選人林佳龍競辦說，侯友宜稱尋求和解卻放任警察提告市民，玩兩面手法。

新北市三重警分局永福派出所員警日前誤認黃姓男子是通緝犯並毆傷對方，黃男與員警互告傷害，2名員警遭函送新北地檢署偵辦疏失部分，且從重各記過1次、調職處分。

侯友宜5日表示，新北警察非常辛苦，對於有勤務過失的員警，該懲處的懲處，已指示警局誠懇向家屬道歉；新北市警察局長黃宗仁也曾當面向黃姓民眾表達歉意，並承諾負起最大責任。監察委員陳景峻說，除抓錯人事件，監院也接獲三重警分局屢屢值勤不當的陳情，他已申請自動調查。

侯友宜上午出席「新北市代表隊參加111年全民運動會授旗儀式」接受媒體聯訪，他對於監委申請自動調查表示「尊重」。

林佳龍競選辦公室發言人李坤城接受媒體聯訪表示，受害的黃男說「以後不敢住新北」，就跟當初恩恩爸爸一樣，對侯友宜團隊的冷血無情感到心寒，侯友宜對市民被警察毆打成重傷，一句慰問的話也沒有，也沒探視。

李坤城說，侯友宜處理方式跟上次恩恩案一樣，「一邊說已尋求和市民和解，一邊放任警察對市民提告，分明是兩面手法」。

李坤城表示，監察院先前也有調查、糾正新北市金山小編過勞死、衛生局女職員輕生案，現在三重警察打錯人，也希望透過監院調查，還原事實真相。（編輯：李錫璋）1111008