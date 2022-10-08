市府指溪北捷運不切實際 林佳龍競辦：應有遠見

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新北市捷運局表示，在串連溪北溪南方面，已有第1環的新北環狀線與南北環，及第2環的萬大中和線與新北樹林線，這2環都是中運量系統，另為補足2環服務缺口，2019年就提出利用五股泰山輕軌延伸泰山板橋輕軌。圖為五股泰山板橋輕軌路線規劃圖。（新北市捷運局提供）中央社記者高華謙傳真 111年10月8日

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（中央社記者高華謙新北8日電）新北捷運局今天說，五泰板輕軌經專業評估運量，民進黨新北市長參選人林佳龍拋溪北捷運不切實際；林佳龍競辦則說輕軌太短視近利，舉倫敦與紐約地鐵為例，指城市治理應有遠見。

林佳龍主張，應興建主幹線在新北的中運量「溪北捷運」，串連大漢溪北溪南200萬人口，路線從三重、蘆洲、五股、泰山、新莊、板橋到土城，當地人口眾多，不應建五泰板輕軌，捷運和輕軌完全不同。

新北市政府捷運局表示，捷運依運量規劃可分為高運量、中運量及輕軌運量，輕軌也是捷運；在串連溪北溪南方面，已有第1環的新北環狀線與南北環，及第2環的萬大中和線與新北樹林線，這2環都是中運量系統，另為補足2環的服務缺口，2019年就提出利用五股泰山輕軌延伸泰山板橋輕軌。

捷運局長李政安表示，五股泰山路廊運量需求經專業預估後，符合輕軌系統規格，可行性研究報告也經林佳龍擔任交通部長時與國發會審查通過。

李政安說，林佳龍指溪北捷運運量每小時2萬人次，比目前新北環狀線及南北環的1.1萬人次、萬大中和樹林線的1.5萬人次還高，質疑林佳龍亂開芭樂票。

李政安表示，林佳龍提溪北捷運未說明路線與沿線站點，也無法了解需徵收及拆遷多少私地，更沒有運量需求評估，執意以中運量系統興建，未提出具體可行的財務數據；按照目前南北環與新北樹林線招標預算提高近5成都無法發包成功，30公里的溪北捷運需要多少經費，應更負責及專業地提出說明。

林佳龍競選辦公室發言人李坤城表示，倫敦地鐵1854年核定，當年也因為財政問題延後通車，但現已綿延成總長超過400公里的地鐵網，每日載客量超過300萬人次；紐約地鐵1904年通車，總長約380公里，財政問題由市政府跟州政府共同解決。

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李坤城說，遠見與格局決定一座城市是否偉大，如果定位新北為國際城市，捷運跟輕軌相比，何者能服務新北400萬人口及大量國際觀光客，請侯友宜不要再以財政問題畫地自限，限縮新北發展。

李坤城表示，侯友宜口口聲聲說溪北溪南地區幅員遼闊，還對塭仔圳、三重第二行政中心與新莊副都心自豪不已，難道沒信心這裡未來會移入大量人口，輕軌規劃太短視近利，應透過中高運量捷運改善新北交通塞車困境。（編輯：方沛清）11101008