藍指開支票卻不說財源 林佳龍競辦回批不討論政策

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（中央社記者劉冠廷、高華謙台北14日電）國民黨今天質疑民進黨新北市長參選人林佳龍頻開選舉支票，卻說不出財源；林佳龍競選辦公室說，國民黨老調重彈，不願將重點擺在討論公共政策，侯陣營只能一味潑髒水、謾罵別人騙票。

國民黨今天上午召開記者會，文傳會副主委葉元之說，林佳龍開出的支票洋洋灑灑，卻不回答預算從哪裡來，例如4年要編百億觀光基金。新北市一年總預算約1800億元，林佳龍開出來的預算已經超過300億元，佔了1/6，非常誇張。

葉元之表示，當外界質疑錢從哪裡來，林佳龍不但沒有說清楚，甚至扯新北耶誕城，說只要新北市政府少辦一些活動，錢就出現了，但新北耶誕城一年預算僅2000多萬，不辦活動，還是有300多億元的缺口，林佳龍迴避問題、轉移焦點。

葉元之也表示，中央曾發佈一項公文給地方政府，如果當年度新增給付或補助標準，要予以扣減補助款；如果取消給付或補助標準會增加補助款，換言之中央就是不希望地方政府亂開支票。但林佳龍開出支票增加300億元，中央可能會減少相關補助款，一來一回可能會短少600億元預算，林佳龍應該說明清楚。

林佳龍競選辦公室下午發布新聞稿，發言人李坤城表示，自己身為新北市議員，第一次聽到有議員不希望市長為市民爭取更多預算與福利，且葉元之是板橋區議員，竟搞不清楚今年新北耶誕城經費已暴增到近7000萬元，顯然監督在野黨市長參選人比監督市長侯友宜更用力。

李坤城表示，國民黨用3天前侯友宜選舉辦公室才開過的記者會主題老調重彈，不願將重點擺在討論公共政策。新北市已經升格12年，預算加倍，但建設與市民福利都差人一截，侯友宜應先說明4年7000億的市府預算花在哪，怎麼會讓新北競爭力不進反退。

李坤城說，侯友宜陣營未重視青年、長者與年輕爸媽等各族群的需求，也缺乏對市政想像，只能一味潑髒水、謾罵別人騙票，更凸顯新北需要大翻新、需要新的市政願景和格局。（編輯：翟思嘉）1111014