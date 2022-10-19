駁選不錯任閣揆報導 林佳龍競辦：刻意操作選情

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民進黨新北市長參選人林佳龍（前中）與新北市議員參選人陳乃瑜（前右）19日前往新店建國市場等地掃街拜票，爭取民眾支持。（林佳龍選辦提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年10月19日

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（中央社記者王鴻國新北19日電）民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人李坤城今天指出，有關聯合報以「林佳龍為何同意改選新北？綠營人士：若選得不錯有望任閣揆」為標，內容捏造，刻意操作選情。

李坤城發布新聞稿指出，這篇報導通篇胡言亂語，捏造故事，選舉尚未有結果，即假定林佳龍不會當選，究竟綠營人士是誰？請聯合報公佈消息來源，不要老是用匿名報導，裝神弄鬼。

李坤城指出，林佳龍現階段心無旁騖選新北，團隊選戰會議討論的都是贏的策略，全力衝刺中，有心人士跟媒體蓄意操作假新聞，心術不正，令人髮指。

李坤城說，林佳龍勤走基層，所到之處，受到支持者熱情支持，此次選舉，新北黨公職全力團結，力求重回新北執政，有關參選新北，林佳龍已多次說明沒有任何條件交換，若再有類似不負責報導，絕不排除進一步採取法律行動。

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李坤城強調，國民黨新北市長參選人侯友宜假如連任，會不會丟下新北市，落跑選總統，才是這場選戰的焦點，昨天公佈的民調顯示，有過半的民意完全無法接受侯友宜連任後參選總統，這才是新北市民關心的事情。特定媒體不斷圍魏救趙，想要轉移焦點的作法，也蓋不住侯友宜的司馬昭之心。

國民黨新北市議員江怡臻表示，根據媒體報導，林佳龍志不在新北，而是行政院，如果讓林佳龍票數衝高，可能會換掉老縣長蘇貞昌，改由林佳龍組閣，呼籲新北市民「票投侯友宜，成全蔡英文」，11月26日選出真正為新北市好好做事的市長。（編輯：李錫璋）1111019