林佳龍指耶誕城易塞車 新北：雙主燈區可分流

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民進黨新北市長參選人林佳龍（前中）與新北市議員參選人陳乃瑜（前右）19日前往新店建國市場等地掃街拜票，爭取民眾支持。（林佳龍選辦提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年10月19日

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，「歡樂耶誕城」造成塞車與噪音，活動應避免集中一個區舉辦，造成過度負荷。市府說，擬定交維計畫，今年雙主燈區可多次分區、分流參觀。

林佳龍今天前往新店區建國市場等地掃街拜票，他接受聯訪時說，新北歡樂耶誕城活動因選舉而預算加倍，且提前在選舉前舉行，會造成在地板橋人交通塞車與環境噪音。

林佳龍說，在交通部長與台中市長任內做過許多觀光活動，施政者要傾聽人民聲音；歡樂耶誕城造成板橋居民抱怨交通壅塞與環境噪音，他認為，活動不要過度負荷集中在一個地方舉辦。

他認為，每個月各區都要有活動，希望推動新北市區區有盛會，讓新北成為「盛會城市」；大、中、小型活動要分類才不會失衡，造成城鄉間的委屈。

市府觀光旅遊局長楊宗珉上午在市政會議後告訴中央社記者，今年歡樂耶誕城預計在11月11日舉辦，國際聞名全球的大型觀光活動，每年都固定時間、地點舉辦，如德國慕尼黑啤酒節、義大利威尼斯嘉年華，才能累積活動效益，為地方打造城市品牌。

觀旅局說，「新北歡樂耶誕城」每年固定在新板橋車站特定區舉辦，結合周邊百貨商圈購物節慶氛圍，當地擁有三鐵共構與公車、客運轉運中心的大眾運輸，交通便利民眾抵達。

觀旅局表示，維持交通便利是舉辦活動的一大挑戰，今年整備交通維持疏導計畫，並以安全為第一考量，且擴大園區為雙主燈區，讓民眾可多次分區、分流參觀。為考量觀光步道安全，也將調整公共自行車騎乘空間。

觀旅局說，活動期間，將視週休人潮狀況，隨時調整交維計畫，重要交通路口特別疏導人行、車輛，事前宣導車輛動線及替代路線。

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市長侯友宜今天在市政會議、與會後接受聯訪表示，沒有安全就沒有活動，今年新北歡樂耶誕城舉辦時間與往年一樣，從11月中旬開始，去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，一度抉擇舉辦與否，最後選擇延後至12月辦理。

侯友宜說，歡樂耶誕城已成為全球50大最棒的耶誕節慶活動，帶給新北市榮耀與品牌；就像日本札幌雪季、美國時代廣場的跨年活動，都因長期、定點舉行，延續品牌才能聞名全球；希望在疫情舒緩後，活動帶給民眾溫馨、幸福、歡樂的耶誕佳節。（編輯：李錫璋）1111019

民進黨新北市長參選人林佳龍（前左3）19日在新北市議員參選人陳乃瑜（前左1）、市議員陳永福（後右1）陪同下，前往新店建國市場等地掃街拜票。（林佳龍選辦提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年10月19日

民進黨新北市長參選人林佳龍（前右）19日前往新店建國市場等地掃街拜票，他表示，市場掃街主要是想多接觸基層人民，握緊每一雙手。（林佳龍選辦提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年10月19日