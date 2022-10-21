台南市長候選人號次 黃偉哲5謝龍介3

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台南市選委會21日舉行市長選舉候選人號次抽籤，民進黨黃偉哲（左）委由代表抽到5號，國民黨謝龍介（右）委由代表抽到3號。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市選委會今天舉行市長選舉候選人號次抽籤，無黨籍參選人許忠信抽到1號，林義豐2號、國民黨謝龍介委由代表抽到3號、無黨籍吳炳輝4號、民進黨黃偉哲委由代表抽到5號。

首先上台抽籤的是許忠信，他在抽到1號後喊出「一馬當先」口號，接受媒體聯訪表示，抽到1號是老天爺的眷顧，也是代表他一人登記參選、一馬當先、雖千萬人吾往矣的精神，台南市現在的經濟困境需要他這個財經法教授來為市民一肩扛起。

黃偉哲委託台南青農陳正明代為抽籤，抽到5號後馬上拿出「選5號台南5夠讚」的標語，現場還有來自科技界、文創工作者、觀光商圈等台南青年代表陪同，陳正明說，今年選舉不只決定誰當市長或議員，也決定18歲青年能否投票參與政治，每一個公民都應把握自己的權益。

謝龍介委由競選團隊幹部代表抽到3號，隨後競選團隊在場外集結，拿出「30年投一次輪替，台南值得更好」等標語，高喊當選口號。

無黨籍參選人吳炳輝抽到4號，吳炳輝說，希望市府施政與相關建設都能符合台南市民需求，這次選舉事事如意、事事平安，台南可以成為六都第一名。

最後抽籤的林義豐拿到2號，當場開心比出代表勝利的「V」字手勢，林義豐表示，「虧雞福來爹」林義豐會讓台南幸福加乘、台南大勝利，台南市政需要企業家帶來改變才能更有效率，他將在11月25日舉辦「瘋狂星期五國際音樂節」，邀請亞洲百大DJ參與電音趴，歡迎大家前往熱鬧一下。（編輯：黃世雅）1111021

台南市選委會21日舉行市長選舉候選人號次抽籤，無黨籍台南市長參選人許忠信（圖）抽到1號。中央社記者楊思瑞攝 111年10月21日

台南市選委會21日舉行市長選舉號次抽籤，無黨籍參選人林義豐（圖）抽到2號。中央社記者楊思瑞攝 111年10月21日

台南市選委會21日舉行市長選舉號次抽籤，無黨籍參選人吳炳輝（圖）抽到4號。中央社記者楊思瑞攝 111年10月21日