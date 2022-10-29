廖婉如：林佳龍確診居家照護 仍滑手機關心政策

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（中央社記者黃旭昇新北29日電）民進黨新北市長參選人林佳龍的妻子廖婉如今天在輔選行程表示，確診的林佳龍只有稍微發燒、咳嗽，但他有工作狂，居家照護期間依舊關心政策，每天滑手機關心外界資訊。

林佳龍確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而居家照護中，競選辦公室安排林佳龍的妻子廖婉如投入新北市議員參選人助選行程。

廖婉如今天中午出席民進黨新北市平地原住民市議員參選人蘇錦雄聯合競總成立時指出，這是第一次參加原住民參選人造勢活動，她轉達林佳龍感謝大家在市長選舉期間對他的協助與支持。

廖婉如下午前往新北市永和區參加民進黨新北市議員參選人許昭興聯合競總成立，她致詞時推崇許昭興關心托育、交通、治安、青年就業及長輩健康問題，就是「媽媽的日常」，希望支持許昭興進入市議會為民眾喉舌。

她接受媒體聯訪時指出，因為父親剛過世，還有事情要處理，本來沒有要過問市長選舉，感謝許多立委等民代協助選務，但因林佳龍確診，她才出來幫忙跑行程。因很久沒參加選舉政治場合，有點興奮與緊張。

廖婉如說，林佳龍是很認真的人，他在台中市長任內的政績，包括成立原住民故事館、成立原住民族實驗小學、都市更新興建社宅的「三好一公道」理念，林佳龍若當選，也可以比照在新北市致力於原民文化與教育，並照顧老人的牙齒。

她指出，當林佳龍的老婆是很無聊的，因為林佳龍滿腦子都是在想政策、設定議題；他在台中市長任內，也都全天候投入市政直到深夜，連睡覺前與她聊天的議題都是政策，甚至現在確診後的居家照護，他依舊沒有休息，在滑手機瞭解外界資訊，研究政策。（編輯：戴光育）1111029