更多編輯台推薦新聞：
蘇納克任英相、馬斯克收購推特開除執行長、金門大橋通車...
一週大事

蘇納克任英相、馬斯克收購推特開除執行長、金門大橋通車...

台灣青男滑輪溜冰曲棍球世錦賽6連勝 闖金牌戰拚首冠
運動

台灣青男滑輪溜冰曲棍球世錦賽6連勝 闖金牌戰拚首冠

圖輯／楊麗花就是歌仔戲代名詞 一代小生傳承台灣文化不遺餘力
文化

圖輯／楊麗花就是歌仔戲代名詞 一代小生傳承台灣文化不遺餘力

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
梨泰院踩踏意外151死 國際近年重大事件一次看
首頁 / 政治
九合一選舉
決戰雙北
新聞專題
決戰雙北0/300
首頁 / 政治

廖婉如扮林佳龍分身助選 分進合擊爭取勝選

2022/10/30 13:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北30日電）民進黨新北市長參選人林佳龍的妻子廖婉如今天表示，希望傳達理念給更多人，讓台灣民眾更理解政治，讓國家更好。將來也會當林佳龍分身，分進合擊一起投入選務，爭取勝選。

林佳龍因為確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），由妻子廖婉如代替出征，出馬參與各市議員參選人造勢場合；今天接近中午時，為板橋區新北市議員黃俊哲競選總部成立大會站台，力挺黃俊哲。

廖婉如致詞表示，林佳龍的身體狀況還OK，也向選民解釋丈夫從台北市長選舉轉戰新北市長選舉的始末與心裡想法，都是想要從大格局的視野，改變北北基桃的現狀。

接受聯訪時，廖婉如表示，高興有機會可以傳達政治理念，將來還會與林佳龍一起在不同的選舉拜票場合努力，或在大型造勢聚會中，兩人合體同台。

前副總統陳建仁，特別以錄音力挺黃俊哲的問政和服務效率；民進黨立法委員羅致政推崇黃俊哲問政優質，是辦事有效率的民意代表，努力協助板橋江翠段社會住宅、光環段社會住宅在今年動土。

前台北縣議員黃忠信是黃俊哲的父親，上台積極催票搶救，也強調自己是北漂的外地人到新北打拚，兒子不但孝順，還以祖父的名字成立財團法人春田教育基金會，獎助品學兼優家境清寒學生，鼓勵青年學生克服困境，奮發向學。

黃俊哲致詞表示，一直力挺青年政策和青年多元領域發展，往後將致力英士路醫療園區的開發進度，推動爭取板橋第二國民運動中心，讓板橋變成「青年宜居、銀髮樂活」的首善城市。（編輯：張銘坤）1111030

林佳龍
林佳龍：新北藍綠基本盤差不多 有機會逆轉勝 賴清德6度到新北輔選 力挺林佳龍
廖婉如
岳父廖錦祥辭世 林佳龍：感謝大家關心 結婚26週年臉書曬恩愛 林佳龍：心中充滿愛與希望
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀