廖婉如扮林佳龍分身助選 分進合擊爭取勝選

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）民進黨新北市長參選人林佳龍的妻子廖婉如今天表示，希望傳達理念給更多人，讓台灣民眾更理解政治，讓國家更好。將來也會當林佳龍分身，分進合擊一起投入選務，爭取勝選。

林佳龍因為確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），由妻子廖婉如代替出征，出馬參與各市議員參選人造勢場合；今天接近中午時，為板橋區新北市議員黃俊哲競選總部成立大會站台，力挺黃俊哲。

廖婉如致詞表示，林佳龍的身體狀況還OK，也向選民解釋丈夫從台北市長選舉轉戰新北市長選舉的始末與心裡想法，都是想要從大格局的視野，改變北北基桃的現狀。

接受聯訪時，廖婉如表示，高興有機會可以傳達政治理念，將來還會與林佳龍一起在不同的選舉拜票場合努力，或在大型造勢聚會中，兩人合體同台。

前副總統陳建仁，特別以錄音力挺黃俊哲的問政和服務效率；民進黨立法委員羅致政推崇黃俊哲問政優質，是辦事有效率的民意代表，努力協助板橋江翠段社會住宅、光環段社會住宅在今年動土。

前台北縣議員黃忠信是黃俊哲的父親，上台積極催票搶救，也強調自己是北漂的外地人到新北打拚，兒子不但孝順，還以祖父的名字成立財團法人春田教育基金會，獎助品學兼優家境清寒學生，鼓勵青年學生克服困境，奮發向學。

黃俊哲致詞表示，一直力挺青年政策和青年多元領域發展，往後將致力英士路醫療園區的開發進度，推動爭取板橋第二國民運動中心，讓板橋變成「青年宜居、銀髮樂活」的首善城市。（編輯：張銘坤）1111030