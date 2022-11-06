林佳龍解隔後將掃街拜票 臉書致謝新北民代

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民進黨新北市長參選人林佳龍的妻子廖婉如（前左）6日出席市議員參選人周雅玲（前右）聯合競總成立，並造勢高喊「凍蒜」。（林佳龍競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月6日

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今晚表示，參選以來，感謝在地立委與市議員參選人協助行程並整合團隊，規劃市政願景；透過座談聽見基層心聲，盼望攜手當選的市議員一起改變地方。

中央流行疫情指揮中心針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，7日起鬆綁7+7的後7天自主健康管理，調整為7+n，n天數介於0至7天，隔離滿7天後，快篩陰性可提前解除自主健康管理。

林佳龍競選辦公室今天晚上透過群組文字表示，確診已隔離期滿的林佳龍，7日起正常出席行程，並將出席「大肚山產業數位新南向論壇」、及在蘆洲區車隊掃街、在三重區夜市掃街。

林佳龍晚間透過臉書（Facebook）貼文，感謝新北民意代表在選戰期間協助與建議，並培養培深厚的革命情感，期待市議員參選人都能進入議會，實踐夢想與對選民的承諾，監督市政府，協力改變地方。

林佳龍說，全天候的行程考驗體力與耐力，無熱忱就無法走政治路。「短短3個月，我看見民進黨議員在基層耕耘的身影，也聽見他們對於地方升級的殷切期盼」，希望透過座談傳達林佳龍的市政規劃理念。

林佳龍的妻子廖婉如今天也分別出席市議員參選人林銘仁、市議員參選人周雅玲聯合競總成立大會，包括立委吳琪銘、江永昌、沈發惠、賴品妤、高嘉瑜、民進黨新北市黨部主委何博文都站台相挺。

林佳龍競總發布新聞表示，廖婉如說，很可惜新北市的電視政見發表會沒有精彩的交叉詰問，林佳龍身為挑戰者不怕辯論會，交叉詰問才可讓市民認識參選人想要做什麼。她期待侯友宜接受林佳龍的辯論戰帖，因「佳龍是政策控」，準備非常充裕。

廖婉如說，雖然林佳龍投入市長選戰時間不長，但林佳龍是改革者，不是墨守成規的人，會思考如何讓事情做得更好，從自己認識林佳龍開始就是這樣了。「大家說修行在公門，若能好好為1000萬人口做事，真的是功德一件」。

廖婉如表示，這段時間不管是車隊掃街、或掃市場、還是參加競選場合，都覺得市民真的很熱情，並不像民調看到的落差，她覺得，民調似乎沒有反應在民眾的真實感受上。

廖婉如推薦林銘仁兩代從政，但都戰戰兢兢認真在做，為人非常誠懇、謙卑、實在，感動其清廉做事。至於周雅玲，無論是質詢、拜票和鄉親互動，都是非常認真、腳踏實地的現任市議員。（編輯：李錫璋）1111106

民進黨新北市長參選人林佳龍的妻子廖婉如（前左）6日出席市議員參選人周雅玲（前右）聯合競總成立大會，並站台助講爭取選民支持。（林佳龍競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月6日

民進黨新北市長參選人林佳龍的妻子廖婉如（前左）6日出席市議員參選人林銘仁（前右）聯合競總成立大會，推薦他為人非常誠懇、謙卑、實在，感動其清廉做事。（林佳龍競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月6日