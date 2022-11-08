嘉市長重行選舉登記 黃敏惠、李俊俋9日登記

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嘉義市長重行選舉改至12月18日投票，8日首日登記，無黨籍的黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統（左）穿著財神裝進入嘉義市選委會，搶頭香完成登記。中央社記者黃國芳攝 111年11月8日

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（中央社記者黃國芳嘉義市8日電）嘉義市長重行選舉改至12月18日投票，今天首日登記，只有1名無黨籍參選人完成登記。至於尋求連任的國民黨籍嘉義市長黃敏惠、民進黨提名的嘉義市長參選人李俊俋預計明天登記。

嘉義市選委會表示，因無黨籍嘉義市長參選人黃紹聰2日過世，中選會經依法公告停止嘉義市長選舉後，舉行委員會議決議嘉義市長選舉改至12月18日投票，今天起至12日開放登記。

無黨籍的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」今天搶第一去登記，上午就穿著財神裝進入嘉義市選委會，拿到退還的新台幣20萬保證金現金，隨即又繳出市長重行選舉的保證金，過程順利。

嘉義市選委會指出，11月8日至12日辦理嘉義市長重行選舉登記，今天完成登記只有1人。另外，黃敏惠、李俊俋預計明天上午前往嘉義市選委會登記。

中選會公布嘉義市長重行選舉相關選務時程，包含11月3日發布重行選舉公告、11月4日公告候選人登記日期及必備事項、11月8日至12日受理候選人登記之申請、11月12日政黨推薦候選人政黨撤回其推薦截止、11月25日前審定候選人名單，並通知抽籤。

11月28日選舉人名冊編造完成、11月29日候選人抽籤決定號次、12月7日公告候選人名單、12月8日至12月17日辦理公辦政見發表會、12月14日前公告選舉人人數、12月18日投票、開票，12月23日前審定當選人名單、12月23日公告當選人名單、12月23日前發給當選證書。（編輯：卞金峰）1111108