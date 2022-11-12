無籍船筏成話題 澎湖縣長選戰3雄都有話說

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地方選舉進入倒數階段，澎湖縣無籍船筏議題在本屆縣長選舉中成為參選人共同話題，3名參選人各自論述，以爭取選民支持。圖為港區內多艘船筏停泊。中央社 111年11月12日

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（中央社澎湖縣12日電）澎湖無籍船筏成為縣長選戰話題，國民黨籍縣長賴峰偉陣營強調這是中央政策，民進黨籍陳光復允諾若當選一定修改或刪除法令，無黨籍葉竹林則表示，會優先召開座談會尋求解決方案。

賴峰偉陣營指出，賴峰偉在本屆上任不久，海巡署岸巡隊向縣長室轉達中央109年起，將禁止無籍船筏出海，當時擔心若不趕快協助無籍船合法化，將影響民眾生活，當時的好意，卻引發漁民反彈聲浪。

前立委林炳坤與澎湖區漁會總幹事蔡月嬌也在賴峰偉施政說明會中向民眾澄清，林炳坤說，無籍船筏是中央的權責，過去在擔任立委時，都是他在處理，不曾讓縣政府操心，賴峰偉「雞婆」因為擔心中央禁無籍船出海影響民眾生計，出面輔導合法化，反遭人責備，希望漁民不要冤枉賴峰偉。

民進黨縣長參選人陳光復在前立法院長蘇嘉全陪同赴離島漁村舉辦座談會，與會的漁民對目前無籍船筏等漁業政策罵聲連連。陳光復指出，過去在縣長任內並沒有這樣的措施，未來當選絕對會修改刪除這些不合宜的漁業法令。

無黨籍縣長參選人葉竹林在全縣近50場的政見說明會中，痛斥無照船筏是苛政，導致漁民破財又無法出海，痛苦不堪，允諾在當選後優先召開漁民座談會，制訂合理辦法，一起尋求解決之道。

澎湖農漁局表示，農漁局在108年主動輔導無籍船主申請執照，並協調低收費、簡化流程方式輔導，截至目前為止有1267艘無籍船筏取得執照，無籍船筏問題幾乎都已輔導合法化，並有1835人漁民參加考照，1274人取到駕照，及格率大約70%。

縣府旅遊處表示，縣府輔導不識字長者通過考照，協調港務局將881題考題降為150題，並用台語錄音供長者作答，以及向中央爭取在澎湖開設專案考照班，並補助考照費用。（編輯：謝雅竹）1111112