遭指送物資涉賄選 謝國樑：蔡適應抹黑將反告

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（中央社記者沈如峰基隆15日電）民進黨基隆市長候選人蔡適應陣營今天再度到基隆地檢署，提告對手國民黨基隆市長候選人謝國樑發送物資，涉嫌賄選。

謝國樑反擊，對手根本亂抹黑，當天他們只有發面紙，其他物資都不是他們發的，明天將反告蔡適應違反公職人員選舉罷免法，意圖使人不當選。

蔡適應競選總部查賄小組召集人施世明，繼日前指控謝國樑陣營在1月發物資包，涉嫌涉賄，今天下午又在律師陪同下，再度提告謝國樑涉賄。

施世明表示，謝國樑不斷假借公益之名，行賄選之實，最近他們又接到這樣的檢舉，這次更誇張，時間點就在11月8日，對手利用三官大帝聖誕千秋活動，在八中里辦公室發送防疫物資袋，袋中面有一瓶要價新台幣499元的橄欖油、一個市售價1000元的雙層隔熱密封餐盒，合計近1500元。

他說，袋中還有謝國樑在10月7日發表的文宣，可見到了11月，謝國樑還在發送禮品，而且價格驚人。謝國樑賄選罪證確鑿，不要再狡辯。

謝國樑回應，當天他們在現場只有發面紙，其他物資都不是他們發的；更讓人質疑的是，當時竟有人拍他的秘書在發面紙，目的何在？明天將反告蔡適應違反選罷法，意圖使人不當選。

謝國樑指出，蔡適應一天一抹黑，完全是奧步的行為，心機真是匪夷所思，非比常人。（編輯：李錫璋）1111115