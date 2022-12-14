政院15日提選罷法修法 增「深度偽造」條款

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（中央社記者賴于榛台北14日電）行政院會15日擬討論通過選罷法等修正草案，明定國安犯罪、「黑金槍毒」的重大犯罪、賄選，以及重罪重刑4類犯罪者，不得登記為候選人；另外，草案也增訂「深度偽造」條款，避免相關技術影響選舉結果。

行政院官員晚間指出，公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法這次大翻修，其中一大重點，是將4類犯罪明定為不得登記候選人；另外，組織犯罪防制條例這次也配合修正。

第一類黑金槍毒的嚴重犯罪行為，如曾犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等，就不得登記為候選人；不過比較特別的是，吸食毒品並未列入禁止參選的條件中。

官員解釋，吸食毒品危害自己但沒有危害他人，屬於輕罪，若限制其參選資格，恐難以鼓勵吸食者不再犯，因此這部分與立委版本有別。

現行曾犯內亂、外患罪，經判刑確定者，皆不得登記參選總統、副總統及公職人員候選人。官員說，這次修法將相關國安犯罪，包含違反國安法、國家機密保護法、國家情報工作法、反滲透法也納入規範。

這次修法也明定犯重罪重刑者限制參選，未來，遭判7年以上10年以下重罪，經判決確定者，也將修法限制參選資格。另外，現行總統、副總統選舉罷免法規定，受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑判決，但尚未確定者就不得參選總統、副總統，這次修法會將公職人員選舉罷免法的規範一致化。

至於第4類則與賄選有關，未來曾犯相關賄選、受賄行為，及各政黨黨內初選的賄選行為，也將限制登記參選，避免犯罪判刑確定者，藉選舉取得公職候選人身分。

官員說，美國2020年總統大選深受假影片之害，運用深度偽造技術的影片在網路上流傳，近期烏克蘭總統澤倫斯基也曾被捏造呼籲烏軍投降的深偽影片。

官員表示，深偽技術越來越逼真，類似作法若被運用在選舉上面，恐影響重大，像是某個候選人被捏造講話不得體的深偽影片，因選民用肉眼不容易判斷，恐影響選民信心進而衝擊選舉結果。

官員說，因此這次選罷法修法，將增訂深度偽造條款，如果候選人被散布深度偽造的影音，可以向警政署刑事警察局申請鑑驗影音資料，若經確認是深偽影片，可以刑事局的檢驗結果請平台業者下架，避免擴散，同時也可以據此提告。

官員表示，現行選罷法針對意圖使候選人當選或不當選本就有相關罰則，修法則規範，深度偽造影音企圖影響選舉者，因為此手段很容易影響選舉結果，讓人誤信為真，影響選舉公平性，因此將會加重處分。（編輯：蘇志宗）1111214