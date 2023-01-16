蔡總統17日接見美參議員楊恩 聚焦印太區域安全

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（中央社記者葉素萍台北16日電）總統府發言人張惇涵今天說，總統蔡英文明天將接見美國聯邦參議員楊恩訪問團，就台美經貿關係、印太區域安全等共同關注議題交換意見。

張惇涵向媒體指出，美國聯邦參議員楊恩（Todd Young）率訪問團晚間抵達台灣，展開至18日，為期3天的訪問行程，總統府表達誠摯歡迎。

張惇涵表示，楊恩是美國參議院外交委員會「近東、南亞、中亞暨反恐」小組共和黨首席議員，不僅多次在國際場域為台灣發聲，去年也在參議院連署支持台灣參與「 印太經濟架構 IPEF小百科 印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。 架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。 看更多 關閉 」（IPEF）聯名函，是美國國會重要的挺台力量。

張惇涵說，此行是楊恩上任後首度訪問台灣，也是美國新一屆國會開議後，首位訪台的國會議員，充分展現對台灣的重視與友誼。期盼透過此次交流，讓台美經貿合作關係更為緊密堅實，並共同深化各項領域的合作夥伴關係。

美國在台協會（AIT）晚間發布新聞稿指出，楊恩此行為參議員出訪印太地區的一環，將與台灣資深領袖以及私部門代表會面，討論美台關係、區域安全、貿易與投資、全球供應鏈，以及其他與雙方利益相關的重要議題。



外交部透過新聞稿表示，楊恩十分關心並支持台灣，曾多次連署支持台灣相關聯名函及友台議案；在2021年聯邦參議院財政委員會的國土安全部人事任命聽證會中，楊恩曾就支持台灣加入美國「境外預先通關」案提出書面質詢。



外交部表示，美國國會新一屆會期剛剛開議，楊恩隨即組團來訪，展現對台灣的高度重視與友誼。外交部將持續與美國新一屆國會密切合作，共同深化台美在各領域的友好合作關係。（編輯：林興盟）1120116