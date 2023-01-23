任期剩1年 游錫堃力拚國會外交立院擴建等4事

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（中央社記者王揚宇台北23日電）立法院長游錫堃曾說只做一屆立法院長，換言之，他的任期只剩1年。游錫堃表示，在這1年，他會努力推動成立國際事務處，輔助立委推展國會外交，也會在協調後，確定立法院的擴建地點，使後繼者方便進行。

立法院第10屆第7會期將於2月1日展開，游錫堃接受中央社記者專訪，談起過去3年在國會的工作情形，也說到未來1年除了國會行政工作外，欲推動的4項重點事務，包括國會外交、成立國際事務處、立法院擴建及舉辦歷史相關展覽活動。

在國會外交部分，游錫堃說，雖然受到疫情影響，但他在去年7月率朝野立委出訪捷克、歐洲議會、法國及波海三國等地，並在捷克參議院發表演說，也在去年11月率團訪日，展開文化經貿之旅，至少繳出一張及格的成績單。

游錫堃提到，他將於1月底訪美，應邀出席2場活動並演講，未來也會與日本及其他國家有一些交流。

然而，隨著國會外交的展開，立法院目前僅秘書處負責外賓接待相關事宜，且對於立委自行推動的國會外交所需，囿於人力，幫助甚少，因此游錫堃期盼藉由修正立法院組織法，增設國際事務處，輔助立委推展國會外交。

游錫堃指出，由於立法院本身不能提案，本來想商請朝野黨團共同提案，但後來大家擔心社會誤會，覺得這好像是要配合美國，因此作罷，但實際上這個構想，他已經講了很多年，因此改商請執政黨立委提案，循一定的程序，想辦法推動。

游錫堃也指出，他上任立法院長時向各界強調世代共贏，其中包括推動18歲公民權，而立法院也送出18歲公民權修憲案，雖然最終公民複決沒有通過，但他有履行當時的宣示。

此外，立法院現址多年來面臨空間不敷使用、建物老舊、違章雜陳等問題，因此遷（改）建議題已討論近30年；游錫堃就任立法院長後，邀集學者專家成立立法院「未來國會願景規劃諮詢委員會」，期盼國會遷（改）建工作能有個開端，而近期有突破性發展。

游錫堃說明，過去大家用遷（改）建來看待此事，但經諮詢委員會討論後，決定將此事正名為「擴建」，一方面能把現在的立法院保留下來，另一方面要找到一個地點（基地），把國會園區擴大，並沒有要消滅現在的立法院。

游錫堃指出，他會努力協調，希望朝野黨團取得共識，確定擴建地點，讓未來的繼任者（立法院長）可以很方便的去推動。

游錫堃也說，「亡國必先亡史」，台灣要建構主體性，歷史是很重要的事情，因此立法院過去籌辦台灣議會設置請願運動百年展、舊金山和約生效70週年特展；而在今年，立法院將於2月舉辦民主國會30年紀念活動，而且今年適逢「治警事件」100週年，立法院將於下半年舉辦相關紀念活動。

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此外，游錫堃長年推動台灣成為正常國家，在僅剩的1年立法院長任期，還可以做什麼事。他說，有的人認為憲法沒有改，就沒有正常國家，但其實台灣每天都在向正常國家邁進，點滴一直累積，尤其人民對國家的認同感越來越強，台灣的主體性也越來越鞏固，這都是正常國家的一部分。

專訪最後，游錫堃說，今年是總統與立委選舉年，他的任務除了上述4項重要工作外，也要讓立法不要懈怠，讓法案、預算能審查通過，這是他的職責，自己會盡最大努力把它做好。（編輯：楊蘭軒）1120123