談高端疫苗 陳建仁：科學證據有效但不會再採購

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行政院長陳建仁3日表示，就科學證據上來講，高端確實是一個有效、安全而且副作用最低的疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者范正祥台北3日電）立委今天質詢行政院長陳建仁，監察院疫苗採購案調查報告出爐後，對於國產高端疫苗是否仍表支持；陳建仁對此答覆，就科學證據上來講，高端確實是一個有效、安全而且副作用最低的疫苗。

面對立委追問，如果高端疫苗這麼好，之後是否要繼續採購高端疫苗，陳建仁說，現在已有足夠疫苗存量，而且採買的是次世代疫苗，所以不會再採購高端疫苗。

監察院1日公布疫苗採購案調查報告，指出行政院在2020年7月確定疫苗來源包括「自研自製」管道，至今國際僅有10國承認高端疫苗，主因應是未有傳統第三期臨床試驗的結果證明其療效，部分民眾質疑高端保護力，不利國內疫苗產業發展。

立法院會今天邀請陳建仁報告「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」編製經過並備質詢，監察院疫苗採購案調查報告成為話題。

國民黨立委李德維質詢時指出，雖然監察院的調查報告「倍極愛護」高端，隻字不提炒股，也不提緊急使用授權（EUA）的決策過程，但還是提到要檢討改善。他質詢陳建仁，當時這麼力挺高端，結果現在連監察院都說不利國產疫苗發展。

對於李德維的質詢，陳建仁說，不利國產疫苗發展，最主要是因為大家對高端的效果是有誤解。他指出，如果從學術論文發表，不管是從動物試驗或第一期、二期臨床試驗，都是在世界最好的期刊發表，而且高端的效果都比AZ疫苗來得好。

陳建仁進一步指出，而且打完100萬人、300萬劑高端後，真實世界數據顯示，效果跟莫德納、BNT疫苗一樣好，比AZ好得多，所以就科學證據上來講，高端確實是一個有效、安全而且副作用最低的疫苗。

他並表示，疫苗現在在疫情的情況下，都是使用緊急使用授權處理。

對於陳建仁的答覆，李德維質疑，陳建仁真的該回中研院當院士，好好去研究，不應該當行政院長，因為連2350萬人都不太相信的高端疫苗，陳建仁卻還硬要在國會殿堂替高端辯護，連監察院調查結果都出爐了，不知道陳建仁在堅持什麼。

李德維追問，如果高端疫苗這麼好，之後是否要繼續採購高端疫苗。陳建仁說，現在已有足夠疫苗存量，而且採買的是次世代疫苗，所以不會再採購高端疫苗。（編輯：林興盟）1120303