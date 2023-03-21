蔡總統授勳 前白宮國安顧問：美國與台灣站在一起[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北21日電）總統蔡英文今天頒授勳章給美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩，表彰他對台美關係的貢獻。歐布萊恩說，非常不樂意看到台灣受到威權政體的攻擊，他可以保證，美國會與台灣團結站在一起。

蔡總統今天在總統府接見美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien），並頒授「特種大綬景星勳章」，表彰他對台美關係貢獻。

歐布萊恩提到，這次訪團成員包括前大使、軍官和各領域專家，此行來台灣吸收不同意見經驗，今年夏天將發布一份報告，探討台灣與美國如何深化已經很穩固的雙邊關係。

歐布萊恩表示，台美關係強健且歷史悠久，從近代開羅會議時就開始；美國國安單位非常注重台美關係，也致力推動自由開放的印太區域。

歐布萊恩說，美國已經通過一個180億美元對台軍售計畫，其中包括魚叉飛彈和刺針飛彈等軍備，他希望現在就可以交付這些武器，不需要再等待。

他說，台灣是很好的民主、法治和自由的典範，但極權和威權政體不重視自由等價值，美國非常不樂意看到台灣受到威權政體攻擊，也會為台灣禱告不要發生這樣的事情。

總統蔡英文21日在總統府頒授美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）「特種大綬景星勳章」，以表彰他對台美兩國關係與安全的貢獻。圖為歐布萊恩在贈勳典禮上致詞。中央社記者王飛華攝 112年3月21日

歐布萊恩表示，他可以保證，美國會與台灣團結站在一起。前美國總統川普有同樣立場，美國總統拜登更四度公開聲明，假如台灣遭受攻擊，美國一定會協防台灣。歐布萊恩說，這樣的承諾對他意義深重，因為他的2個女兒都在美國從軍，這個承諾對所有美國家庭來說也是意義深遠。

歐布萊恩澄清，美國並沒有任何意圖要改變台灣現狀，無論是川普或拜登，都沒有這樣的意願。

他表示，美國和美國的盟友都不願意讓世界回到幾個世紀以前，當時，強大國家可以為了國家榮耀、擴張領土、經濟利益等因素，任意侵略較小的國家。

歐布萊恩舉例，像是海珊在伊拉克、阿根廷發動福克蘭群島戰爭、俄羅斯侵略烏克蘭等，前面兩個政權下場都不好，他相信俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的下場也不會太好。

歐布萊恩進一步表示，俄羅斯對周邊鄰國而言，是越來越大的威脅，他希望中國與俄羅斯能重新思考過去的政策。

歐布萊恩說，烏克蘭人民在俄烏戰爭中展現極大勇氣和保家衛國決心，他相信台灣若面臨同樣處境，也會做同樣的事情。要清楚告訴敵人，不會犧牲自由、原則和價值交換和平，會透過實力守護和平。

另外，歐布萊恩特別向蔡總統與外交部長吳釗燮致謝，他說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情剛開始時，美國非常缺乏口罩和個人防護衣，當時醫療設備主要提供給醫療機構，白宮員工沒有，台灣捐贈一批防護衣和口罩，讓他們安全無虞繼續工作，第一家庭也使用台灣製的口罩。（編輯：楊凱翔）1120321