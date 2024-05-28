立法院續審國會職權修法 國民黨民眾黨再占主席台

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（中央社記者劉冠廷台北28日電）立法院會今天續審國會職權修法相關法案，國民黨團與民眾黨團在7時議場開門後順利占據主席台，力求能順利開會；國民黨團總召傅崐萁說，藍、白支持民進黨職權行使法的修法版本，希望民進黨能從善如流、回歸主流民意，不要再損耗無謂的時間。

立法院會今天續審國會職權修法相關法案，各界關注是否能夠三讀通過。傅崐萁、國民黨首席副書記長林思銘、副書記長王鴻薇等人，昨天國民黨團大會結束後，約下午1時30分就前往議場大門前排隊。

國民黨團、民眾黨團今天上午6時開始在議場前集結，守住議場大門，民進黨立法院黨團上午6時50分左右抵達議場大門外，國民黨團開始高喊「要排隊」，民進黨團則回應「在排隊」，雙方未進一步發生衝突。上午7時國民黨團率先進入議場，繼續占據主席台，力求能順利開會。

立法院會28日續審國會職權修法相關法案，國民黨、民眾黨立法院黨團一早就在議場門外等待，7時議場開門後，國民黨立委邱鎮軍（前中）、民眾黨立委黃國昌（中後）等人立刻往內衝。中央社記者吳家昇攝 113年5月28日

傅崐萁表示，今天第一案是職權行使法修法，還有15條，希望民進黨能從善如流、回歸主流民意，不要再損耗無謂的時間；國民黨也會持續朝野溝通，也希望總統賴清德不要再鼓動群眾，作為國家的大家長，應該放下過去的個性，以及一切的是非恩怨，當總統就應該好好善待人民。

傅崐萁說，希望執政黨當家不鬧事，秉持國會尊嚴與禮儀，大家坐在座位上表決，國民黨、民眾黨都已簽署希望能坐在座位上用表決器表決的想法，今天還是靜候民進黨團總召柯建銘能簽字，讓議事運作能一切順暢。

傅崐萁也提到，美國、英國、德國、法國的聽證調查，傳喚官員、民眾到國會作證，如有藐視國會或虛偽陳述，都是2年以下有期徒刑，美國甚至是5年以下有期徒刑，日、韓是10年以下有期徒刑，民進黨過去提出的則是7年以下有期徒刑；國民黨、民眾黨共同的版本，民眾到國會聽證，是沒有任何刑責的，官員則是1年以下有期徒刑，比世界民主國家，還落後一大截。

立法院會28日續審國會職權修法相關法案，國民黨立法院黨團總召傅崐萁（前左4）在議場大門前率黨團立委振臂呼口號，為今日審查加油打氣。中央社記者吳家昇攝 113年5月28日

民眾黨團總召黃國昌說，今天將是台灣民主史上非常重要的一天，推動30年的國會改革，建立聽證調查制度、強化人事同意權的審查，希望能夠順利完成三讀。

黃國昌強調，24日已將有國會聽證調查制度、人事同意權行使等所有實質條文完成二讀，今天剩餘二讀程序其實都沒有爭議，因為國民黨、民眾黨及民進黨所提出的再修正動議，都是不予增列，民眾黨跟國民黨已清楚表態，會支持民進黨的提案。（編輯：郭無患、張良知）1130528

民眾黨立法院黨團在進入議場前先舉行記者會，黨團總召黃國昌（左2）表示，今天將是台灣民主史上非常重要的一天，推動30年的國會改革，建立聽證調查制度、強化人事同意權的審查，希望能夠順利完成三讀。中央社記者吳家昇攝 113年5月28日